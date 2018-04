Aena propondrá en junta un dividendo anual de 6,5 euros brutos al que destinará 975 millones

El consejo de administración de Aena propondrá en su junta general de accionistas, que se celebrará el próximo martes 10 de abril presidida por primera vez por Jaime García-Legaz al frente de la compañía, la distribución de un dividendo de 6,5 euros brutos por acción con cargo a las cuentas de 2017, para su pago el próximo 19 de abril.

Este dividendo supone un incremento del 69,7% frente al abonado el pasado año (3,83 euros brutos por título) y la distribución del 80% del beneficio neto del ejercicio anual.

Según figura en el orden del día, Aena destinará 975 millones a la distribución del dividendo propuesto. De este modo, el Estado como máximo accionista del gestor de los aeropuertos españoles a través de ENAIRE con el 51%, se embolsará más de 497 millones de euros en dividendos por el beneficio de 2017, lo que supondrá unos 200 millones de euros más que el año anterior para las arcas públicas.

Desde su debut en el parqué, fijó su política de dividendos en el 50% del beneficio neto de la sociedad emisora y matriz de Aena. Con el dividendo propuesto, casi triplica la retribución de su primer año en Bolsa cuando distribuyó un dividendo de 2,71 euros brutos por acción.

Ratificación de nombramientos

En la cuarta junta ordinaria como cotizada, se votará también la aprobación las cuentas y el informe de gestión correspondientes a 2017, ejercicio que cerró con un beneficio neto de 1.232 millones de euros, un 5,8% más, y en el que redujo en un 13% su deuda financiera, que asciende a 7.156 millones de euros.

Asimismo, se someterá a la aprobación de sus accionistas la ratificación del nombramiento por cooptación de Jaime García-Legaz Ponce, como consejero ejecutivo de la compañía; del exministro Josep Piqué como consejero independiente y del presidente de ENAIRE, Ángel Luis Arias Serrano, como consejero dominical.

Renuncia al 100% de Luton

La junta de accionistas llega después de que Aena haya decidido no ejercer el derecho de compra preferente sobre el 49% del aeropuerto londinense de Luton por "no considerar aceptables las condiciones económicas" ofrecidas por su socio Ardian y, en consecuencia, mantener el 51% del activo británico. Aunque no han trascendido los detalles del precio pedido por el fondo, que seguirá adelante con la venta, el 49% de Luton se valoraba en el mercado en unos 327 millones de euros.

La reducción de la deuda, la mejora del dividendo, el alza del transporte aéreo (+9% en los dos primeros meses frente al 5,5% estimado por Aena para 2018) y la renuncia a tomar el control del 100% de Luton ante un "sobreprecio exigente" -señala Renta4-- son aspectos a tener en cuenta en la evolución de la compañía, cuya capitalización supera los 25.000 millones de euros (noveno valor del Ibex por valor en Bolsa) , y cotiza a 167,6 euros por título (-0,83% en el acumulado del año) .

Los analistas financieros ponen el foco en el desarrollo del nuevo plan estratégico del gestor aeroportuario --expansión de Barajas y El Prat, optimización del área comercial, plan inmobiliario e internacionalización-- para confirmar alguna de las palancas de crecimiento previstas.

Más a largo plazo, muestran cautela tras apreciar una caída del tráfico británico a Canarias en lo que va de año (-2,5%) y ante la incertidumbre del 'Brexit'. Así, se prevé un descenso del 0,6% en la oferta para verano desde este mercado por la quiebra de Monarch, entre otros factores.

En el caso de la internacionalización, se estudia la posibilidad de crear un vehículo financiero en el que Aena sería socio industrial con una participación minoritaria para facilitar su expansión ante la rigidez del marco regulatorio para realizar adquisiciones mayoritarias por la participación del Estado, que tendría que ser aprobada por el consejo de administración.

El presidente de Aena, Jaime García-Legaz, señaló recientemente que la red aeroportuaria internacional de la compañía es "modesta". "El plan estratégico debe definir si se debe continuar con el plan internacional, cómo hacerlo y dónde", explicó en una entrevista con la revista Savia.

Aena, primer operador aeroportuario del mundo, está presente en 15 aeropuertos internacionales a través de participaciones directas incluyendo Luton, del que posee el 51%.

