Monsanto cree que el acuerdo con Bayer se cerrará en el segundo trimestre

Monsanto ha informado hoy que su compra por 66.000 millones de dólares por parte de Bayer concluirá en junio, a pesar de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos todavía no ha dado el visto bueno al acuerdo casi dos años después de su anuncio.

Las dos compañías han logrado un "sólido avance" gracias a que se obtuvieron las aprobaciones antimonopolio de la Comisión Europea, China y Brasil, y que Bayer anunció varias desinversiones, indicó Monsanto en su informe de resultados del segundo trimestre de su año fiscal. La compañía con sede en San Luis dijo que confía en que obtendrán todas las aprobaciones necesarias y cerrarán el acuerdo en el segundo trimestre.

Las acciones de Monsanto se desplomaron el mes pasado después de que personas cercanas al proceso dijeran a Bloomberg que la división antimonopolio del Departamento de Justicia no creía que la propuesta de Bayer llegara lo suficientemente lejos. Al parecer, el Gobierno quiere que la compañía química alemana desinvierta más activos para resolver sus preocupaciones.

Las objeciones del Departamento respecto del acuerdo significan que quizás no se cerrará hasta el segundo semestre de este año, dijo el martes el analista analista de Sanford C. Bernstein & Co., Jonas Oxgaard, quien también señaló que la probabilidad de cierre de la adquisición es del 85%.

