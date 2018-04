Dimon (JP Morgan): "El mercado podría estar subestimando una acción drástica por parte de la Reserva Federal"

(no me han dejado publicar este mensaje y me acabo de conectar con proxy, asi que ale)



este hombre dijo cuando el bitcoin estaba a 7.000 dolares que no tenia futuro, luego subio a 19.000 dolares y cuando subio a esa cota dijo que el bitcoin era el futuro y que se equivoco, ya no ha vuelto a subir nunca mas hasta ese nivel.



es un banquero, jamas hagais caso de un banquero, jamas.



este hombre se habra puesto corto con todo su banco y estaran perdiendo millones de euros por minuto con cada poca subida del mercado, asi actuan ellos. ellosn nunca compran nada, todo va con futuros y derivados, por eso los banqueros nunca se juegan nada y manipulan todo.



es economia irreal.