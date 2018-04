El Corte Inglés apuesta por crear alianzas online europeas para competir con gigantes como Amazon y Alibaba

Patéticos!!!



Hoy mismo, un servidor, ha estado buscando un artículo por internet.... en concreto unos enchufes de estos que llevan mando a distancia, pues bien.... sin ser ácrata contra lo que no es Amazón, me pongo a buscar... El Corte Inglés, ( como no)... asi como ese "ejendro" llamado "Bricor", un árticulo... ( 1 ), y costando trabajo el buscarlo... precio, OJO !!! 55 euros, bestial.... Media Markt, tres cuartos de lo mismo....otros cuatro sitios... Leroy, Bricomart, etc.... nada, caro y escaso, así que por último me voy a AMAZON, no solo es el mas barato, 27 €, sino que además escoge uno hasta la forma del articulo..¿donde compro?....



Por mucho que se pongan cabreadillos, la competencia a Amazon se hace de una forma, dando mejor servicio y precio, ¿ es posible?.... por parte del Corte Inglés está difícil....cuando hasta la WEB, no funciona.