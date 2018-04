Rajoy viaja a Argelia para tratar de renovar los contratos de Gas Natural

La discusión se centra en los plazos de los acuerdos y en el apoyo marroquí

Planta de gas en Argelia. Foto: Efe.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acompañado por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, participó este martes en una visita al Gobierno argelino con la intención de impulsar la firma de los nuevos contratos de compra de Gas Natural. Rajoy se reunió con el primer ministro argelino, Ahmed Ouyahia, y destacó que "España es un buen cliente de Argelia y Argelia es un buen proveedor de gas para España".

A lo largo de este año se está realizando la revisión de los tres principales contratos de compra de gas en Argelia, concretamente, los llamados Sagane I y II, firmados por Gas Natural Fenosa, y el de Medgaz, que afecta además de a la gasista a empresas como Cepsa, anuque en este caso el vencimiento está previsto en 2030.

Según indicaron fuentes conocedoras de las negociaciones, las discusiones se centran en estos momentos en los plazos de los nuevos contratos, ya que los actuales que tiene firmados Gas Natural vencerán en los próximos dos años y están ahora mismo sometidos a revisión.

La posición de Argelia en estos momentos es plantear contratos con una duración de diez años y con revisiones cada cinco años, pero la intención del Gobierno español es tratar de aumentar los plazos de este acuerdo, que representa en estos momentos alrededor del 50% del suministro de gas que recibe España, pero cuya firma requiere también de un acuerdo entre Argelia y Marruecos, que todavía no se ha producido.

Entre los asuntos que se están estudiando en estos momentos figura también en un lugar destacado el futuro papel que pueda jugar la interconexión gasista de España con Europa. En los planes de Cepsa, por ejemplo, figura una posible ampliación de la capacidad de Medgaz con vistas a la exportación internacional. La petrolera ha realizado ya estudios sobre este asunto, pero por el momento no ha tomado una decisión definitiva sobre la ampliación al existir todavía una situación de de demanda que no la haría necesaria. De hecho, este asunto concreto no ha estado en los temas de la agenda de la reunión entre ambas partes.

Rajoy apuntó que hay más de 250 empresas españolas en ese país y que España es el tercer cliente de las importaciones argelinas y su quinto proveedor. "Hay razones muy sólidas para que nuestras empresas sigan haciendo negocios en Argelia, creen empleo y beneficien a ambos países", ha dicho.

En la reunión de alto nivel se suscribieron además acuerdos sobre seguros agrarios, protección civil, cadenas públicas de televisión y agencias públicas de noticias, y entes públicos de correos.

Por lo que respecta al ámbito económico, en 2017 el comercio bilateral con Argelia se situó en 7.253 millones de euros, con un saldo deficitario para España de 1.907 millones de euros.

Las exportaciones españolas alcanzaron la cifra de 2.673 millones, mientras que las importaciones llegaron a los 4.580 millones.

La secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, lamentó las restricciones a las importaciones impuestas por el Gobierno argelino, que causaron un retroceso de al menos un 11% de las exportaciones españolas.

7.300 millones de euros

La secretaria de estado de Comercio, María Luisa Poncela, explicó el martes que el intercambio entre los dos países alcanzó los 7.300 millones de euros en 2017, de ellos 4.600 millones de euros en exportaciones argelinas hacia España y 2.700 millones de exportaciones españolas a Argelia.

La presencia comercial española es destacada en los sectores de energía, agua, gestión de residuos, transporte, químico y navegación aérea.

