El expresidente de Ezentis abandona el capital en plena alianza con Ericsson

Manuel García-Durán vende su 2,3% porque "desconfía" del equipo gestor

Manuel García-Duran, expresidente de Ezentis

El expresidente de Ezentis Manuel García-Durán ha abandonado el capital de la compañía en plena compra del negocio de redes de Ericsson, Excellence Field Factory (EFF). El empresario, que hasta hace poco era uno de los principales accionistas del grupo, ha colocado su 2,3% en el mercado por unos 4,8 millones de euros (unos 7 millones de acciones a una media de 0,69 euros por título).

Así, tres años y medio después de su salida del Consejo de Administración de Ezentis y tras enfrentarse a los nuevos gestores, García-Durán ha aprovechado el rally alcista de la compañía en bolsa para deshacerse de su participación. En los últimos 24 meses, los títulos de la multinacional que ahora preside Guillermo Fernández Vidal se han revalorizado más de un cien por cien hasta los 0,845 euros. El gran impulso se ha vivido en las últimas semanas al calor de la operación con Ericsson, que reducirá el ratio de deuda de Ezentis de 2,5 a 1,8 veces ebitda y potenciará sus ingresos en unos 100 millones. Sólo el martes, los títulos de la compañía subieron el 5,8%

Pero, si la integración de EFF es tan positiva, tal y como refleja el mercado y muestran los datos publicados por la propia compañía ¿por qué abandona García-Durán el capital ahora? "Tal y como está planteada, en números y en estrategia, la operación con Ericsson tiene sentido. El problema no es el caballo, son los jinetes", ha explicado el empresario en declaraciones a este diario. Y es que, el divorcio entre gran parte de los accionistas, el mercado de capitales y la cúpula directiva de la tecnológica está más vigente que nunca.

No en vano, el año pasado la cúpula fracasó en su intento de captar 65,8 millones de euros con una ampliación de capital de 294,9 millones de acciones a 0,56 euros el título, el menor precio desde 2011, que además estaba por debajo del valor en bolsa. La compañía apenas logró suscribir el 45% del total de las acciones ofrecidas, por lo que apenas se recaudó 29,6 millones.

"He aguantado más de dos años como accionista porque pienso que Ezentis es una compañía sólida y con futuro y me voy porque en este momento y con esta dirección solo veo nubes grises. Además me voy porque hay una Junta General en la que se pide a los accionistas que paguen con su dilución en el capital lo que no han sido capaces de levantar en el mercado de capitales. Me niego a pagar con mi patrimonio la incapacidad de la actual dirección de atraer dinero para levantar una buena operación", explica el exdirectivo. A su vez, en 2016, la empresa vivió una Junta tensa cuando los accionistas relevaron al consejero delegado, Fernando González Sánchez, que se quedó en la compañía como director general.

Tras el pinchazo en la última ampliación, Ezentis pretende pagar parte de la operación con nuevas acciones. El acuerdo firmado en enero contempla un pago en efectivo de 7 millones y otro de 22,5 millones de euros en acciones, por lo que Ericsson España se convertirá en el principal accionista de la Ezentis con un 11% del capital aunque solo tendrá derecho a un consejero, Alonso Durán.

Dos ampliaciones

Según la convocatoria de la Junta Extraordinaria de Accionistas del 9 de abril, una vez se apruebe la operación y se cumplan las condiciones suspensivas, como la continuidad de los contratos actuales de los negocios adquiridos, el Consejo de Administración convocará otra Junta para aprobar la ampliación de capital de 36,8 millones de acciones en favor de Ericsson (sin derecho de suscripción preferente), lo que implica otra dilución para el accionista. A su vez, en la Junta del 9 de abril, la compañía ha propuesto otra ampliación de 2,4 millones de euros sin derecho de suscripción para capitalizar créditos vinculados con la compra de compañías en América Latina. Según consta en la orden del día, las nuevas acciones las suscribirán tres empresas: Logistica Corporativa, Vortice Holding 200 y Corinpat. La primera se dedica a la al desarrollo e implantación de redes de comunicaciones, la segunda es una firma de servicios personales con la sede en Bilbao y la última es una empresa contable y asesoría jurídica con tres empleados y sede en Madrid.

Más allá de los problemas para conseguir capital en el mercado, las cuentas de Ezentis se han deteriorado. Los ingresos han crecido un 26% en 2017 hasta los 398 millones gracias a la compra de tres firmas de infraestructuras de telecomunicaciones en México y Perú mientras que su margen de ebitda cae y ha vuelto a pérdidas (-6,7 millones de euros). El margen Ebitda asciende al 8,8%, frente a 10,2% en 2016. Ese empeoramiento surge a raíz de la renegociación el pasado ejercicio de la renovación de los contratos. Esta merma en márgenes se arrastrará en los próximos 3-5 años ya que los contratos son plurianuales.

