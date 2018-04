El diario Ara retrasa su salida de pérdidas por la falta de un Govern independentista

Rajoy frena ayudas y publicidad de 2018: suponen el 16% de sus ingresos

Los medios de comunicación catalanes se enfrentan a una fuerte sequía de dinero institucional, que está afectando de lleno a sus cuentas y planes estratégicos. Tras tres meses sin Govern, El Periódico de Cataluña se ha visto obligado a reactivar sus planes de ajuste (prevé 177 despidos), mientras que el diario independentista Ara ha retrasado algo más de un año su salida de pérdidas, por el freno a las subvenciones al catalán y el descenso de la inversión en publicidad institucional.

El plan estratégico de Ara contemplaba ya a finales de 2017 que la empresa lograría beneficios a finales de 2018, siempre y cuando "la publicidad de las Administraciones Públicas y las subvenciones se mantienen en los niveles actuales".

Un escenario que está muy lejos de cumplirse por el bloqueo institucional que se vive en Cataluña desde las elecciones y que ha llevado al grupo a asumir que tendrá que esperar, como poco, hasta 2019 y siempre y cuando la situación se normalice, explican fuentes cercanas al diario que preside Fernando Rodés.

No en vano, en 2016 el 16% de sus ingresos vinieron de los fondos públicos (499.000 euros en ayudas al catalán y 1,5 millones en publicidad). En este punto, el diario prevé continuar con su política de contención de costes y potenciar los ingresos por suscripciones, que suponen el 40% del total, para contener las pérdidas, que en 2016 sumaron 550.000 euros.

Y es que, la incapacidad del Parlament para formar Govern y la aplicación del artículo 155 de la Constitución han frenado cualquier tipo de ayuda o inversión publicitaria prevista por el bloque independentista para 2018. Así, aunque el pasado 12 de diciembre la Generalitat renovó el reparto de 7,4 millones en subvenciones a los medios en catalán, el Gobierno ha asegurado que esos fondos no se entregarán mientras siga vigente el 155 o, lo que es lo mismo, hasta que se forme Govern. "Lo importante es autorizar el desbloqueo de los fondos y mientras perdure la intervención no se realizará. Estas ayudas se han publicado como parte de la prórroga de los presupuestos de 2017", explicó el Gobierno.

En esta línea, aseguraron que tampoco se convocarán los concursos para adjudicar los fondos. Los principales beneficiarios de las ayudas para promocionar el catalán son los independentistas Ara o El Punt Avui, que ha cerrado su sede en Barcelona, o El Periódico y La Vanguardia.

Paro económico con el 155

Más allá de las subvenciones, la Generalitat, a través del Departamento de la Presidencia, convocó el 16 de marzo un concurso para la "gestión y la inserción de publicidad institucional en medios de comunicación". El contrato es para dos años y contempla una inversión de 14,5 millones anuales, IVA incluido. La Delegación del Gobierno en Cataluña no conoce este concurso, a pesar de que está en los registros, pero explica que no lo podrán ejecutar hasta que no haya Gobierno y presupuestos.

En septiembre de 2017 el Govern prorrogó un año el contrato de publicidad vigente, por lo que este nuevo no entraría en vigor hasta octubre, explican fuentes de la Generalitat. A su vez, también aseguran que los 14,5 millones presupuestados son "aproximados". El carácter orientativo no vinculante del monto del contrato lo ha usado el Ejecutivo regional para triplicar la inversión en publicidad. Así, en 2016 el presupuesto oficial era de 10 millones y se gastaron 30 millones. Este 2018 también es de 10 millones, pero difícilmente va a ser mayor.

Nada más aplicar el 155, el Ejecutivo quiso frenar la lluvia de millones a los medios afines al independentismo, pero se vio obligado a desbloquear los pagos.

PUBLICIDAD