La historia de la empresa española será recuperada como "referente" para la era digital

Algunas características del empresario español.



Primero: el éxito se basa en la mano de obra barata. Por éso no interesa controlar los flujos migratorios, así no suben los salarios. Siempre habrá gente dispuesta a hacer lo mismo que tú por menos sueldo.



Segundo. ¿Cuál es la primera medida cuando se tuercen las cosas? Despidos masivos y moderación salarial para los que queden.



Otras: no pagar horas extras, obligar a trabajar más horas de las negociadas en convenio, no innovar, no invertir en la empresa, ...



Europa empieza en los Pirineos.