Trump acusa a Amazon de provocar el cierre de miles de negocios minoristas y esta vuelve a caer en bolsa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado de nuevo este jueves a través de su cuenta de Twitter contra del gigante del comercio electrónico Amazon, a quien ha acusado de provocar el cierre de miles de establecimientos minoristas, lo que ha llevado a la compañía a iniciar la sesión bursátil con descensos de más del 3%. Amazon sufre en bolsa: Trump está preocupado por el Apocalipsis del retail y va a ir a por el culpable.

En un mensaje publicado en la red social, Trump señala que ya había expresado sus preocupaciones sobre Amazon "mucho antes" de las elecciones que le convirtieron en presidente de Estados Unidos y ha criticado su impacto en el comercio minorista, el pago de impuestos de la compañía y el uso del sistema postal.

"A diferencia de otros, ellos pagan pocos o ningún impuesto a los gobiernos estatales y locales, utilizan nuestro Servicio Postal como su chico de reparto (causando una tremenda pérdida a los Estados Unidos) y están poniendo a muchos miles de minoristas fuera del negocio", señala.

Trump ya ha acusado en varias ocasiones a Amazon a través de su cuenta de Twitter. El pasado mes de agosto lanzaba un ataque directo culpando a la empresa de dañar al comercio minorista estadounidense y de causar la pérdida de muchos puestos de trabajo, mientras que a finales de 2017, Trump instó al Servicio Postal de EEUU a cobrar "mucho más" por los envíos que realiza en nombre de empresas de venta 'online' como Amazon.

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business!