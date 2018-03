Nike lanza una tienda 'online' dedicada a las zapatillas de mujer

Nike el fabricante estadounidense de calzado y prendas deportivas, impulsa su apuesta por el sector femenino con el lanzamiento de Nike Unlaced, una tienda 'online' dedicada a las zapatillas de mujer, según ha informado la firma en un comunicado.

En concreto, la multinacional estadounidense pone su foco en el público femenino con este lanzamiento, donde las mujeres podrán encontrar una cuidada selección de 'sneakers', que incluye más tallas, estilos de alto rendimiento y colaboraciones icónicas.

Esta 'boutique' estará 'online', ya está disponible en Estados Unidos y Reino Unido, para irse extendiendo al resto de países. En verano, las tiendas Nike Unlaced se integrarán en establecimientos de la marca por todo el mundo, entre ellas España, donde se podrán encontrar una selección de productos que están disponibles en su web.

La selección de zapatillas de Nike Unlaced se actualizará de forma semanal y empezará con una semana de modelos Nike Air Max, con nuevos colores limitados de Air Max 97, Air Vapormax, Air Max 270 y muchos más, para celebrar el Air Max Day 2018.

La estilista y colaboradora de Nike Unlaced, Julia Sarr-Jamois, ha explicado que el objetivo es la "inclusión". "Que las mujeres sientan que pueden llevar diferentes estilos, como con las zapatillas de hombre. Quería mantener un equilibrio entre diversión, algún perfil clásico y modelos nuevos, y animar a la gente a entender que no hay reglas. Me gusta usar una zapatilla de 'running' con ropa normal, que no sea para correr, me parece muy emocionante", ha señalado.

