Tesla se hunde un bolsa: un Model X, implicado en un accidente mortal en California

La Junta de Seguridad del Transporte de EEUU anunció una investigación sobre un accidente mortal que involucraba a un coche de la marca Tesla, apuntando que "no está claro si el sistema de control automático estaba activo en el momento de la colisión". La compañía de Elon Musk reaccionó con fuertes caídas en el Nasdaq, hasta cerrar con un descenso del 8,22%, hasta los 279 dólares, mínimos de los últimos doce meses.

El accidente se produjo en California el pasado 23 de marzo. El vehículo, un Model X, colisionó contra la mediana, tras lo que se incendió, por lo que fue necesario el cierre de dos carriles de la autopista. De momento, no esta claro si el sistema de control automatizado estaba conduciendo el vehículo, y otros dos vehículos estuvieron implicados en el suceso en el que murió el conductor del Tesla.

2 NTSB investigators conducting Field Investigation for fatal March 23, 2018, crash of a Tesla near Mountain View, CA. Unclear if automated control system was active at time of crash. Issues examined include: post-crash fire, steps to make vehicle safe for removal from scene.