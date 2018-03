Facebook elude la multa de Bruselas en vísperas de la nueva ley de protección de datos

EEUU inicia una investigación que acelera la caída bursátil

La Comisión Europea (CE) no sancionará por ahora a Facebook por la fuga de datos confidenciales de más de 50 millones de usuarios, evidenciado por la empresa Cambridge Analytica. Según confirmó ayer el organismo comunitario, no impondrá multas con carácter retroactivo a la red social, ya que la nueva normativa europea sobre protección de datos entrará en vigor el próximo 25 de mayo. Zuckerberg no testificará en el Parlmento británico: Facebook mandará a otro directivo

"No hay retroactividad por razones de certidumbre legal", indicó a Ep un portavoz del Ejecutivo comunitario. No obstante las nuevas normas serán más "estrictas" y protegerán mejor este "derecho fundamental" de los ciudadanos europeos ya que contemplan la "posibilidad de imponer multas de hasta el 4% de los ingresos anuales" de la compañía en los casos más graves, según apuntó el mismo portavoz comunitario.

Asimismo, la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, ya ha tratado el tema con el Gobierno estadounidense y "ha recibido garantías de que las autoridades (de ese país) están trabajando y siguiendo de cerca el asunto" para tomar las medidas pertinentes, según dijo.

Jourová está "en contacto" con Facebook desde la semana pasada, según Bruselas, y ayer envió una carta a la dirección de la compañía en la que reclama "explicaciones" sobre lo sucedido.

EEUU la investiga

La Comisión Federal de Comercio de EEUU (FTC) confirmó ayer que ha iniciado una investigación confidencial sobre Facebook tras la reciente filtración de datos a Cambridge Analytica, sin la correspondiente autorización de sus titulares. Dicho anuncio provocó ayer una caída del valor de los títulos del 6% al inicio de la sesión en la Bolsa de Wall Street, hasta los 156 dólares por título, frente a los 185 dólares del pasado lunes.

Sólo en la última semana, las acciones de Facebook han caído el 15,3% según datos del cierre de esta edición, con una capitalización de 455.000 millones de dólares frente a los 538.000 millones de siete días atrás, lo que supone 83.000 millones de dólares menos.

"La FTC se toma muy en serio los recientes informes de prensa que han generado una preocupación sustancial sobre las prácticas de privacidad de Facebook. De esa forma, la FTC usará "todas sus herramientas" para proteger la privacidad de los consumidores", indicó la comisión.

