Greenpeace y Nadal coinciden: cerrar nuclear y carbón sale caro

La ONG se contradice en su informe sobre prospectiva energética

La ONG reconoce que, en contra de lo que proclama, cerrar nuclear y carbón subirá el precio de la electricidad entre un 7% y un 32%.

Greenpeace se ha sumado a la fiebre de prospectivas energéticas con un informe titulado Único sentido: 2025 sin carbón ni energía nuclear. Según la nota de prensa, la diferencia entre un escenario sin carbón ni nuclear y otro con ambas tecnologías -y el mínimo de renovables para cumplir los objetivos europeos- es de sólo el 1,8 por ciento, apenas 186 millones de euros.

Pero cuando uno bucea en la web y da con el documento a partir del cual Greenpeace ha elaborado su informe, Estudio técnico de viabilidad de escenarios de generación eléctrica en el medio plazo en España, elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Universidad Pontificia Comillas para la ONG, la cosa cambia. Y mucho.

En todos los escenarios del informe del IIT, sin invertir en capacidad térmica adicional, el parque de generación no produce energía suficiente para satisfacer la demanda, "excepto en el que no se retira la energía nuclear ni el carbón, la demanda es baja y el porcentaje de renovables es elevado". Y este déficit de energía -estos apagones- aparecen en el documento enmascarados con la engañosa expresión de "energía no suministrada".

Se producirían apagones

De acuerdo con el documento, ni aumentando las interconexiones con Francia, el bombeo hidroeléctrico y la producción solar termoeléctrica sería viable prescindir de la nuclear y del carbón sin más centrales térmicas, porque faltaría energía en largos períodos del invierno o potencia en momentos puntuales.

Sólo si todo el parque de vehículos eléctricos previsto, un millón y medio, se recargase simultáneamente justo cuando le conviene al sistema, o si se pudiese gestionar durante el día nada menos que un 10 por ciento de la demanda (unos 13.000 MW, cuando la interrumpibilidad actual es de 3.000 MW y nunca simultáneamente), cuadrarían las cuentas, aunque todavía se quedarían por debajo del margen de seguridad de cobertura del 10 por ciento.

Así pues, la única alternativa viable para cerrar carbón y nuclear es construir más centrales térmicas de gas y de biomasa, pero eso costaría mucho más de los 186 millones de la nota de prensa: el propio informe del IIT apunta a una subida de la luz entre el 1 y el 12 por ciento por el cierre del carbón y del 6 al 20 por ciento por el cierre de la nuclear. Y en la nota de prensa, curiosa y contradictoriamente, Greenpeace ya reconoce un coste de 800 a 1.200 millones anuales en 2025 sólo por el cierre de la nuclear.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, da cifras superiores sobre el coste de cerrar nucleares y carbón: del 14 al 26 por ciento si se cierra el carbón, del 18 al 25 por ciento si se cierra la nuclear, y del 38 al 64 por ciento si se cierran ambas...

...Pero no cabe duda de que ambos coinciden en que saldrá caro con la contabilidad vigente.

