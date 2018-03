Mercadona abre la puerta a otros 200 proveedores y suma un 40% más

Es que no tiene mucho futuro una cadena de supermercados que tiene una oferta exclusiva y monopolizada por "Casa Tarradellas", en el área de congelados, desde Pizzas pasando por canelones, lasaña, etc. todo es tarradellas, lo mismo que en charcutería, toda o casi toda la oferta de embutidos procede de Cataluña, ya está bien, Sr. Roig, los clientes españoles tenemos derecho a alimentarnos bien con productos españoles, no catalanes.