Orange se reserva un buen 'pedazo' del pastel del 5G

Yo tuve una experiencia nefasta con Orange, contraté con un precio para siempre, (que bobo yo), a los tres meses me suben el precio me incumplen contrato unilateralmente me dan hasta una fecha determinada para darme de baja sin penalización, procedo y cual es mi sorpresa que me cobran 100€ y después 80€ más, a partir de ahí toda una odisea de llamadas, falta de respeto hacia mi, amenazas, son lo peor, terminó todo en la ofician de atención al usuario de telecomunicaciones y en la agencia de protección de datos, denunciados claro, ni les pagué nada me fui igualmente y espero que de protección de datos les metan una buena multa para que espabilen,...nunca más orange....ni 5g ni leches yo con 4g voy que chuto.