Siemens tumba en la junta de Gamesa los puntos de Iberdrola sobre la sede y mejora del Gobierno corporativo

Siemens AG, socio mayoritario de Siemens Gamesa, con un 59% de los títulos, ha tumbado en la junta general de accionistas de la empresa fusionada, las iniciativas que Iberdrola (con un 8% de la propiedad) ha propuesto para su aprobación en el encuentro, celebrado este viernes en Zamudio, en las que pedía abordar la ratificación del mantenimiento de la sede del grupo en España y un reforzamiento del gobierno corporativo de la sociedad en materia de operaciones vinculadas.

La Junta ha sido escenario del enfrentamiento entre la eléctrica vasca y la empresa alemana por la gestión de la resultante de la fusión de la división eólica de Siemens y Gamesa desde que el grupo alemán tomó el control de la compañía.

Aunque tanto el consejero delegado de Siemens Gamesa, Marcus Tacke, como la presidenta, Rosa García, han insistido en que no existe "ninguna duda" sobre la permanencia del "centro de poder" de la empresa en España, Iberdrola, a través de su director de Gobierno Corporativo, Iñigo Elorriaga, ha pedido que se diera el visto buenos a sus dos reclamaciones.

De esta forma, Iberdrola ha querido forzar a la compañía a mostrar los compromisos asumidos en relación con el mantenimiento en España del domicilio social, la sede efectiva y operativa como sociedad matriz del grupo, y la sede efectiva y operativa del negocio 'onshore', así como las medidas para garantizar su cumplimiento.

Además, la energética ha pedido someter a los accionistas el reforzamiento del gobierno corporativo de la compañía en materia de operaciones vinculadas, "para la protección de los accionistas minoritarios, frente al riesgo de administración de hecho por parte del accionista mayoritario", si bien no ha encontrado el apoyo suficiente para ninguno de los puntos.

De forma previa al inicio de la junta general de accionistas, Siemens Gamesa ha acordado modificar el reglamento de su consejo de administración, así como aprobar, a propuesta de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas, la modificación del reglamento de esta Comisión.

En concreto, la compañía ha modificado el artículo 33 de este reglamento, referente a las transacciones de la sociedad con consejeros y accionistas. Este informe de un experto independiente se deberá poner a disposición del consejo de administración con carácter previo a la aprobación de una operación.

Estas modificaciones, comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores tras la aprobación por el Consejo, a primera hora, coincidiría, al menos en parte, con las solicitudes planteadas por Iberdrola en materia de gobierno corporativo de cara a la junta de accionistas.

No obstante, el CEO del grupo, Markus Tacke, ha asegurado posteriormente a los medios informativos que la coincidencia en la fecha de la aprobación con la de la celebración de la Junta en la que Iberdrola ha planteado sus exigencias, "es una casualidad".

En este sentido, ha recordado que el análisis que ha concluido con la modificación, se inició en septiembre y concluyó en enero, si bien el pasado mes de febrero se acordó la modificación aprobada este viernes. "Coincide en el tiempo con todo lo de demás, tampoco se podía posponer", ha defendido.

Junta

Durante su intervención ante los accionistas, la presidenta Siemens Gamesa ha asegurado que la compañía se encuentra "ante una nueva etapa", tras un "complicado año", y ha destacado que "los motivos para la fusión son ahora más importantes que nunca".

Según ha defendido, en 2018, Siemens Gamesa completará su integración, "estabilizará la empresa y lanzará nuevos productos, mientras en 2019 "acelerará el crecimiento" y en 2020, asegurará "una rentabilidad sostenible".

La presidenta del fabricante de aerogeneradores ha aprovechado el momento para defender la labor del consejo de administración y su carácter independiente. Por ello, ha aludido a su composición, 13 miembros, "de los cuales, únicamente seis son consejeros dominicales", cinco de ellos de Siemens Gamesa y uno de Iberdrola.

García ha advertido de que las funciones propias de la gestión "residen en Siemens Gamesa y son dirigidas por empleados de Siemens Gamesa", cuyas decisiones son tomadas "por el órgano legalmente competente, siguiendo siempre lo previsto en la ley y la normativa interna".

"Los directores y empleados del grupo dirigen los negocios y operaciones de Siemes Gamesa de forma coherente, de acuerdo a las directrices que provienen de su consejo de administración y de consejero delegado, sin interferencias por parte de ningún socio", ha puntualizado.

También ha recordado que los centro de gestión de la compañía "están aquí" y "no se han desplazado en absoluto". "La intención es "mantener el centro de poder, hacer que la empresa sea española", ha aseverado.

"Siemens Gamesa es una sociedad española, país en el que se encuentra su centro de administración y dirección efectiva. No hay hasta la fecha ninguna decisión o planteamiento que ponga en duda algo que sea contrario a los compromisos de mantenimiento de la sede social", ha aclarado.

También ha recordado que seis de los ocho altos directivos de la compañía residen en España. "La sede efectiva y operativa está localizada en España y nadie ha planteado que vaya a cambiarlo. No hay debate de deslocalización. Estamos orgullosos de estar aquí", ha apuntado.

El consejero delegado de Siemens Gamesa ha insistido asimismo en esta idea durante su discurso al accionariado asistente a la Junta General. "Nuestro cuartel general está en España, aquí en el País Vasco", ha señalado.

Iberdrola, contrapeso a Siemens

Sin embargo, al tomar la palabra, el director de Gobierno Corporativo de Iberdrola, Iñigo Elorriaga, ha insistido en que se diera el visto bueno a sus dos reclamaciones, que no han obtenido el apoyo suficiente.

Ha asegurado que sus propuestas pretenden conservar los principios en los que se basó la fusión, que "pasaban por un proyecto industrial fuerte y autónomo" en España y por "la preservación de un Estatuto reforzado de accionista minoritario "que sitúe a Iberdrola como una suerte de contrapeso frente a la influencia de Siemens".

"Pensamos que el consejo no dispone de las herramientas necesarias para lograr sus objetivos a la luz del alto porcentaje del accionista mayoritario y determinadas decisiones que toma", ha apuntado.

Otros accionistas minoritarios han manifestado también su postura crítica con la gestión de la compañía, los efectos sobre el empleo y el temor a que la sede no permanezca en España o el descenso en la cotización.

Siemens AG

El representante de Siemens AG Fernando Ortega -director jurídico de Siemens España- ha anunciado su voto en contra a las peticiones de la eléctrica por "carecer de fundamento". Según ha asegurado, los accionistas del 'gigante' alemán están "orgullosos" del equipo directivo y ha mostrado su confianza en "el gran futuro" del grupo.

Por otra parte, ha advertido de que "la estructura de gobierno corporativo" de Siemens Gamesa cuenta ya "con todos los elementos para proteger el interés social y de los accionistas" y "se cumplen escrupulosamente".

"No tenemos noticia de nada que no sea el pleno cumplimiento de esas normas en todo momento", ha indicado. Afirmar lo contrario, según ha dicho, "no es cierto y carece de fundamento".

Ha recordado a Iberdrola que los acuerdos suscritos en relación con la sede, "no constituyen un objetivo estratégico ni un elemento esencial de la fusión", como ha defendido la eléctrica vasca. "Siemens Gamesa y sus accionistas mayoritarios no están en peligro ni amenazados por Siemens", ha asegurado.

