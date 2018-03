Vodafone, Adecco y Lilly, las mejores empresas para trabajar en España

Imagen de Getty

Vodafone España, The Adecco Group y la farmacéutica Lilly encabezan la categoría de grandes compañías de la lista de Mejores Empresas para Trabajar 2018, elaborada por la consultora de investigación y gestión de recursos humanos Great Place to Work.

En cuarto lugar se sitúa la compañía de comercio textil y venta al por mayor Kiabi España; tras esta se encuentran la farmacéutica Novartis y la compañía de servicios de Recursos Humanos Randstad. Cierran la lista Atento, que trabaja en los servicios de relación con clientes y externalización de procesos de negocio, y el Hospital Universitario del Vinalopó del Grupo Ribera Salud.

En el resto de categorías, Mars en España encabeza a las compañías de 500 a 1.000 empleados y Cisco Systems es la mejor empresa de 250 a 500. Stryker es la primera en la categoría de 100 a 250 empleados.

Trato igualitario

Según la consultora, el 97% de los empleados de las compañías escogidas afirma que son tratados de forma igualitaria sin importar su condición sexual, mientras que el 92% asegura recibir un trato justo, independientemente de su género. El 95% de las compañías tienen un código de conducta para combatir la discriminación y el 86% cuenta con una persona dedicada a velar por la diversidad.

"Las compañías que conforman la Lista Best Workplaces son una referencia para el tejido empresarial en España por generar una cultura corporativa basada en la confianza", señaló el director general de Great Place to Work en España, Nicolás Ramilo.

Según Ramilo, "un año más, reconocemos a líderes más inclusivos, más inspiradores, aquellos que están alcanzando grandes resultados en la retención y atracción de talento, en innovación, y en competitividad, y por consiguiente, en un crecimiento de ingresos en los negocios".

Por otro lado, la Fundación La Caixa consiguió el premio 'Better for the World' por integrar programas y políticas de RSC. Por su parte, la directora de RRHH de Vodafone España ganó el premio especial 'Embajador Great Place to Work' por confiar en el modelo. El líder internacional de Kiabi, César de Vicente, cuya compañía ocupa el cuarto lugar de la lista de grandes empresas, fue asimismo galardonado con el premio especial 'Mejor Directivo Workplaces 2018'.

El beneficiario del galardón es escogido en base a la percepción de sus empleados (2/3 de la evaluación total) y sus prácticas y políticas de RRHH (1/3 de la valoración). En esta edición, Great Place to Work ha analizado más de 300 empresas de diferentes tamaños y sectores.

