Muere el fundador de Toys R Us, Charles Lazarus, a los 94 años

El fundador de Toys R Us, Charles Lazarus, ha fallecido este jueves a los 94 años en Manhattan, en un momento en que la compañía aparece a diario en los titulares de todo el mundo por el anuncio de su cierre.

"Ha habido muchos momentos tristes para Toys R Us en las últimas semanas, y ninguna más descorazonadora que la noticia de hoy sobre el fallecimiento de nuestro querido fundador, Charles Lazarus. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los seres queridos de Charles", señalaba la juguetera en su cuenta de Twitter.

There have been many sad moments for Toys"R"Us in recent weeks, and none more heartbreaking than today's news about the passing of our beloved founder, Charles Lazarus. Our thoughts and prayers are with Charles' family and loved ones.