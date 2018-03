El dueño de las muñecas Bratz planea rescatar Toys R US con 1.000 millones de dólares

El consejero delegado de la juguetera MGA Entertainment, Isaac Larian, espera levantar al menos 1.000 millones junto a otros inversores para comprar las tiendas de la quebrada Toys R Us y seguir usando la famosa marca. El ejecutivo asegura que se verá obligado a despedir empleados si finalmente se liquidan, ya que el 20% de las ventas de su grupo dependían de las tiendas de Toys R Us.

Toys R Us es más que una empresa. Para muchos estadounidenses es un símbolo asociado a la infancia, pero además es el principal canal de distribución de fabricantes de juguetes como Hasbro, Mattel y la propia MGA.

Isaac Larian, el máximo ejecutivo de la empresa propietaria de las muñecas Brantz, asegura dispone de 200 millones de dólares y espera levantar otros 800 millones, junto a otros socios para rescatar Toys R Us, según informa Associated Press. Además, ha lanzado una campaña de crowdfunding, #savetoysrus, abierta a todo aquel que quiera participar en un movimiento con un claro componente nostálgico.

En cualquier caso, la idea de Larian sería quedarse con unos 400 establecimientos de los más de 730 que tiene Toys R Us repartidos en toda la geografía estadounidense.

La operación se enfrenta a muchos obstáculos, a parte de conseguir más inversores que apoyen la idea, como que el juez que administra la liquidación de Toys R Us acepte la oferta. Es la primera vez, que alguien públicamente habla de rescatar a la famosa juguetera, pese a que ya hay rumores de que Amazon estudia quedarse con algunos de los establecimientos en propiedad, aunque no la marca.

Toys R Us solicitó la aprobación judicial la semana pasada para liquidar sus tiendas en Estados Unidos, amenazando los empleos de las aproximadamente 30.000 personas que tienen en plantilla. Larian asegura que "no podemos simplemente sentarnos y simplemente dejar que desaparezca" apelando a la nostalgia y a que varias generaciones han comprado juguetes en tiendas de Toys R Us. Larian ha puesto su propio dinero para levantar la oferta, dejando fuera de la operación a MGA, empresa que dirige.

El ejecutivo defiende que la adquisición no está abocada al fracaso pese a la competencia Amazon. Indica que la nueva Toys R Us no contará con el hándicap de 5.000 millones de dólares y que la industria juguetera del país necesita que los niños puedan tocar y sentir los juguetes.

Larian afirma que con la desaparición de Toys R Us se pueden perder 130.000 empleos en todo el país y reconoce que MGA tendría que despedir a los trabajadores de su planta de Ohio que fabrica los vehículos de juguete Little Tikes. Una línea de producto que representa el 25% de las ventas totales de MGA. El juguetero asegura que sus coches son más difíciles de vender por Amazon y Toys R Us ofrece el espacio perfecto para exhibirlos.

Larian, a través de MGA, también se ha interesado por el negocio de Toys R Us en Canadá, que también está en proceso de liquidación.

