Seat estudia la viabilidad de producir en México aprovechando la "huella industrial" de Volkswagen

Seat estudia la viabilidad de producir vehículos en México aprovechando la "huella industrial" del grupo Volkswagen en el país azteca, una decisión que la compañía tomará este año tras debatir con su matriz.

Durante la presentación de resultados de la firma en Madrid, el presidente del fabricante con sede en Martorell (Barcelona), Luca de Meo, ha asegurado que Seat se encuentra en proceso de identificar el momento en el que haya "suficiente capacidad de producción" para entrar en territorio mexicano, donde en 2017 vendió 24.681 automóviles.

Asimismo, el directivo ha explicado que la firma está reforzando su presencia en Argelia, liderando la estrategia del consorcio alemán en la zona, y que en los últimos meses Seat también ha abierto mercados como Noruega o Nueva Zelanda para tener presencia en los cinco continentes.

Seat también participa en la 'joint venture' de Volkswagen Group China y JAC para aportar su apoyo técnico y 'know how' en las áreas de I+D y diseño. Además, ha creado recientemente Xmoba, una nueva compañía que tendrá como principal objetivo identificar, testear, comercializar e invertir en proyectos que contribuyan a impulsar soluciones que mejoren la movilidad del futuro.

"Nuestra intención es combinar lo mejor de una sólida estructura corporativa con la agilidad, flexibilidad y velocidad de las startups", ha añadido De Meo.

Situación en Cataluña

Por otro lado, el directivo ha dejado claro que la firma es un actor económico de España y que la compañía no tiene la "arrogancia" de mezclar su actividad con el debate político que surgió en Cataluña tras la celebración del referéndum el 1 de octubre de 2017, subrayando que la "prioridad" de la firma es generar empleo para el buen funcionamiento de la marca. De Meo ha recalcado que Seat no tiene nada que comentar siempre y cuando el debate político no impacte sobre la actividad operativa de la compañía.

Sobre el hecho de trasladar a la capital española este año la rueda de prensa anual de la firma, en la que ha reportado un beneficio neto de 281 millones por los menores extraordinarios, el presidente de la marca con sede en Martorell (Barcelona) ha destacado que fue una decisión que la compañía tomó el año pasado.

"Es una decisión que se tomó hace un año. Es fantástico estar aquí. Hay muchos medios de comunicación con sede en Madrid y supone una oportunidad para atraer a más clientes. Tenemos más de 100 invitados y el año pasado (en Martorell) fueron unos 80. Quizás por el tema sea más práctico", ha apuntado.

En octubre del año pasado, el presidente de Seat envió una carta a sus empleados en la que defendía que un eventual cambio de sede social de la compañía estaría motivado por la búsqueda de protección jurídica de la empresa y tendría sentido en el momento en el que entienda que esta ya no se da en el territorio en el que la firma está ubicada.

El consejero delegado del grupo Volkswagen, Matthias Müller, ya avanzó la semana pasada en Berlín que el comité ejecutivo del consorcio alemán discutió la posibilidad de mantener o no la sede central de la firma (Barcelona) ante la crisis catalana.

PUBLICIDAD