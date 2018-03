Los trabajadores de Amazon van a la huelga por segunda jornada en el centro logístico de San Fernando

Para llevar cosas a la puerta de tu casa a un coste mínimo, hay que llevar una logística al mínimo coste, no se si me explico.



Solo hay que saber algo de logística para entender que las cosas no pueden ser más baratas llevadas a la puerta de tu casa, y en cuanto menos tiempo, más caros son los costes logísticos, y esta especie de dummping es lo que no me cuadra a mi.



Entiendo las razones de la huelga de los trabajadores, sencillamente porque trabajo en el sector logístico y sabemos como se las gastan las grandes empresas