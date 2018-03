IFM irá a por las radiales tras las compras a FCC y OHL

El fondo australiano tendrá tres asientos en el consejo de Aqualia y el grupo de Slim cuatro, incluida la presidencia

IFM ha colocado en el punto de mira de sus inversiones futuras la relicitación de las autopistas de peaje quebradas de España después de haber sellado los acuerdos para comprar el cien por cien de OHL Concesiones y el 49 por ciento de FCC Aqualia.

El fondo de inversión australiano pretende utilizar precisamente a OHL Concesiones, que rebautizará como Aleatica, como la "plataforma" de crecimiento en el segmento de las autopistas, según señaló ayer en una entrevista telefónica con elEconomista el director ejecutivo de IFM Investors para Europa, Frederic Michel-Verdier.

IFM y FCC anunciaron el sábado el acuerdo por el que el fondo tomará el 49 por ciento de FCC Aqualia, la filial de agua del grupo que controla Carlos Slim, a cambio de 1.024 millones de euros. La firma australiana entra en el capital de Aqualia con la vocación de "estar durante muchos, muchos años", sostiene Michel-Verdier, quien apunta a que la estrategia del fondo suele ser la de invertir con un horizonte temporal "de 20 a 30 años".

IFM ha valorado "el fantástico equipo directivo" de Aqualia para realizar esta inversión, así como "la estrategia de crecimiento" de la empresa en el negocio de la gestión del agua tanto en España como en los mercados internacionales. De este modo, el fondo confía en encontrar "oportunidades con las que crecer juntos" en este nicho de actividad, en el que ya había invertido a través de Wyuna Water (Australia) y de Anglian Water (Reino Unido).

IFM, por tanto, no intervendrá en la gestión de Aqualia, que seguirá liderada por el equipo directivo actual, con Félix Parra a la cabeza. No obstante, la firma de inversión sí entrará en los órganos de gobierno de la compañía. Para ello, se creará un nuevo consejo de administración formado por siete miembros, de los que cuatro representarán a FCC, incluida la presidencia, y tres a IFM. El propio Michel-Verdier y Nicolás Villén, máximo responsable de la entidad en España, serán parte del mismo. Por parte de FCC aún no se ha oficializado quiénes serán sus miembros, aunque se espera que Parra sea designado presidente del consejo. FCC presidirá además la Comisión de Nombramientos, Auditoría y Riesgos, mientras que IFM hará lo propio con la Comisión de Inversiones.

Con la entrada de IFM, FCC destinará los fondos para reducir su deuda y Aqualia ganará capacidad financiera para crecer en España y en mercados internacionales, entre los que sobresalen Latinoamérica y Norte América. En este punto, la alianza que tiene FCC con Carso, el grupo mexicano de Slim, para ganar cartera fuera de México será aprovechada también por Aqualia. Además, la compañía ha puesto el foco en las oportunidades que ofrecerá "en los próximos meses" Francia, donde aún no tiene actividad y que "está creciendo rápido", explica Michel-Verdier.

La compraventa del 49 por ciento de IFM está pendiente de las autorizaciones de los diferentes organismos de Competencia. El calendario estimado por las partes es conseguirlas "en tres meses" para poder cerrar la operación previsiblemente en agosto.

La inversión de 1.024 millones en Aqualia se suma a los 2.750 millones que IFM pagará a OHL por el cien por cien de OHL Concesiones, con activos de autopistas, puertos y aeropuertos en México, España y Latinoamérica. El fondo quiere utilizar esta compañía, que cambiará su denominación por Aleatica, para crecer en el negocio concesional. En esta apuesta, tiene encaje la relicitación de las radiales de España, por las que el Estado prevé lograr entre 700 y 1.000 millones. El interés de IFM se suma al de otros fondos como Macquarie y Ardian.

