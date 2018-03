Capital Energy: "Invertiremos 2.000 millones de euros en renovables en los próximos tres años"

Miguel Garrido, director corporativo de Capital Energy. Fernando Villar.

Capital Energy ha sabido capear el temporal y está dispuesta a hacerse un hueco en el sector de las renovables. Actualmente explora distintas alternativas estratégicas para sacar adelante los más de 4.000 MW que tienen en cartera con la eólica terrestre como tecnología dominante, de los que casi el 90% son proyectos en España y el 10% restante están en Portugal.

Su intención es poner en ready to build entre 650 y 700 megavatios al año de aquí a 2020.

¿Cuál ha sido la evolución de la compañía en sus 15 años de existencia?

Capital Energy se crea en 2002 para desarrollar parques eólicos marinos en España y otros países europeos. Hasta 2009, la compañía atraviesa un periodo de expansión óptimo que le permite, en 2007, ampliar su presencia fuera del país, con proyectos en India, Rumanía, Polonia y México. Con la llegada en 2009 del registro de preasignación en España, se vende el negocio internacional. A pesar de este revés hemos trabajado muy duro estos años, haciéndonos con un portfolio muy interesante. Hoy tenemos una cartera de proyectos de más de 4.000 MW con la eólica como tecnología dominante, de los que casi el 90 por ciento son en España y el resto se desarrollará en Portugal.

¿Cuáles son los objetivos de la empresa en el corto/medio plazo?

Queremos avanzar un paso más en la cadena de valor y pasar de ser un mero developer a ser capaces de construir, financiar y explotar los parques y quedarnos en cartera algunos de ellos. Ahora mismo estamos explorando distintas alternativas estratégicas para sacar adelante los más de 4.000 MW que acabo de comentar. Nuestra intención es poner en ready to build entre 650 y 700 megavatios al año de aquí a 2020. Para ello, invertiremos unos 2.000 millones de euros en estos tres años.

¿Están incluidos los 720 megavatios que ganó Alfanar en la subasta celebrada en julio pasado?

No están incluidos. Capital Energy tiene un acuerdo con Alfanar para suministrarle en ready to build parte de los parques que presentaron en la subasta. A partir de ahí, Alfanar se encarga de su construcción y explotación. Capital Energy tiene el derecho a convertir los ingresos por venta de parques en capital social de la sociedad vehículo de los proyectos.

¿Piensan volver a dar el salto a nivel internacional a partir de 2020?

La idea es esa, pero todo paso a paso. Queremos recuperar lo que teníamos antes. Seguramente empezaremos por Estados Unidos e India y apostaremos nuevamente por la energía eólica offshore.

¿Alguno de los ganadores de la subasta le ha pedido proyectos?

Sí, se han acercado varios de ellos que nos han ofrecido transacciones ready to build, pero nosotros tenemos que buscar el equilibrio entre monetizar los parques a corto plazo y buscar su rentabilidad a largo plazo. No es ilógico, si tenemos en cuenta que no hay otro desarrollador independiente de nuestro tamaño.

¿Piensan participar en la subasta de Canarias?

Estamos interesados y la vamos a valorar con la máxima atención. Lo que sí me gustaría matizar es que a Capital Energy no le es imprescindible estar en un marco de subasta para intentar financiar, construir y explotar sus proyectos. Estamos en un momento en el que se está viendo que el mercado avanza cada vez más y yo creo que lo único que hace falta es que los bancos acaben de aceptar los riesgos.

¿Quiere decir con esto que las subastas no son necesarias?

Es cierto que hoy por hoy el inversor financiero sí le da valor a las subastas, pero estoy convencido de que en los próximos años perderán ese valor y desaparecerán.

¿Van a buscar un contrato bilateral?

Si buscamos uno será porque el mercado nos obligue. Nosotros estaremos cómodos con los ingresos que nos dé la curva del pool, ya que firmar un contrato bilateral o PPA supondría capar el posible upside. El productor que entra en un PPA es porque no tiene más remedio, porque no encuentra financiación.

