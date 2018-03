Amazon arrasará con el sector de los supermercados: solo sobrevivirán los más fuertes

# Tienes razón Sean.



Pero has sido muy comedido y muy educado.



Más bien trabajan o colaboran con estas grandes empresas unos y otros, ya sea beneficiandose de su amistad, puertas giratorias, cobrando por publicidad etc, etc



Si los politicos y demas organismos hiciesen su trabajo regulando para que hubiese unas condiciones de competitividad equitativas y pensando en las personas no tendria sentido que los lobbies tuviesen la presencia que tienen cerca de estos organismos que todos conocemos y en los cuales estos señores entran como Pedro por su casa.