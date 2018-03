Las tiendas de Toys R Us cerrarán, pero el nombre sobrevivirá al 'apocalipsis'

Es probable que algún comprador quiera 'rescatar' una marca icónica

El objetivo es aprovechar los lazos sentimentales con su nombre

La famosa juguetera anunció la semana pasada su liquidación en EEUU, y el resto de divisiones parece que seguirá su camino. Sin embargo, es bastante probable que su nombre no desaparezca: la marca, el logo, su mascota (una jirafa)... probablemente sean adquiridos durante el proceso, por lo que no sería extraño que Toys R Us no desaparezca.

De momento, no hay rumores de ofertas, pero no es nada extraño que haya múltiples compradores buscando una marca icónica en un proceso de liquidación. Y Toys R Us puede que sea probablemente uno de los principales ejemplos de un nombre con una base de clientes fieles y una clara identificación con un sector.

En resumen "es un nombre fabuloso. El jingle, la lista de consumidores, el logo... y la jirafa", explica Cathy Hershcopf, abogada especialista en bancarrotas del sector comercial, a la agencia Reuters.

El nombre, que adorna locales en más de 30 países, podría ayudar en el proceso de bancarrota, consiguiendo fondos con su venta para pagar a los acreedores. Habitualmente, los compradores están interesados en añadir una marca a sus operaciones online, libres de las cargas del negocio tradicional, aunque el caso de Toys R Us puede ser distinto.

La fortaleza de la marca y la buena situación de algunos locales podría provocar que los interesados quisieran mantener algunas localizaciones a modo de exposiciones y tiendas insignia.

Alexander Chernev, profesor de Marketing de la Kellogg School of Management, cree que los 'compradores de marcas' que triunfan son aquellos que ya tienen una operativa potente pero necesitan una conexión emocional con los clientes. "Buscan acceso no solo al mercado, sino también a las mentes de los consumidores", explica el profesor antes de añadir que los fabricantes chinos de juguetes podrían encajar en el perfil.

No sería la primera vez. En 2011, Robb & Stucky, una cadena de muebles de Florida, entró en liquidación. Una compañía china compró la marca, la propiedad intelectual y relanzó las operaciones. Otros, por el contrario, buscan lo contrario: comprar una marca para que desaparezca del mapa y así eliminar un competidor.

Hershcopf cree que la marca Toys R Us no se verá afectada por el colapso de la empresa, ahogada en deuda. "No creo que la marca esté contaminada. Creo que es el hecho de comprar en tiendas tradicionales lo que ha perdido atractivo", en clara referencia al apocalipsis del retail.

