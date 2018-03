Telefónica explora alianzas con AT&T o Altán para compartir redes en México

No ha desvelado su estrategia para la subasta de nuevas frecuencias de 4G

El Grupo Telefónica explora estos días la puesta en marcha de posibles alianzas en México para aumentar las eficiencias en el uso compartido de las redes móviles. Todas las opciones están abiertas, aunque el abanico de candidatos se limita a tres compañías, todas ellas propietarias de frecuencias: AT&T, heredera de las redes de la antigua Iusacell; el consorcio Altán Redes, consorcio ganador del proyecto de Red Compartida, liderado por Eugenio Galdón, fundador de la española Ono; y en última instancia América Móvil, compañía de móviles Carlos Slim y principal rival de Telefónica en todo el continente Latinoamericano.

El interés de Telefónica por tender puentes con otros jugadores del mercado se produce en un momento de especial trascendencia para filial azteca, ya que el grupo español podría desvelar en las próximas semanas su estrategia respecto a la adquisición de nuevas frecuencias de móviles en México. En concreto, se trata de la próxima subasta de 120 MHz de espectro de la banda de 2.500-2.690 MHz, idóneos para futuros usos de telefonía 4G y 5G, donde la actuación de Telefónica aún está por definir.

Ya sea por acción o por omisión, la teleco tiene por delante dos posibles caminos. Por un lado, podría acudir a la referida subasta de espectro, con el esfuerzo inversor que eso representa, tanto para poder competir con América Móvil y AT&T, como por el coste que representará el posterior despliegue de las nuevas frecuencias en caso de adquirirlas.

Por otra parte, Telefónica también podría dar un paso lateral y eludir dichas licitaciones, sin necesidad de comprometer cientos de millones de euros en la aventura. Fuentes del mercado sondeadas por este periódico se inclinan más por la segunda opción, entre otras cuestiones, por las posibles alianzas que Telefónica promovería con terceros en caso de no disponer de frecuencias propias.

En ese escenario aparece AT&T y el consorcio Altán como posibles tablas de salvación para renunciar a las frecuencias, sin que ello suponga un menoscabo en la calidad del servicio de Telefónica en aquel país.

Explorar "redes alternativas"

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, ya reconoció a preguntas de elEconomista que Telefónica tiene que "buscar la forma de mejorar en México", tras indicar que su grupo "no está satisfecho con la trayectoria" en aquel mercado. "Creemos que no estamos teniendo los resultados esperados. No por nuestro equipo, que está haciendo un esfuerzo tremendo, sino por las condiciones de mercado", indicó en la rueda de prensa de presentación de resultados.

Acto seguido, el primer ejecutivo de Telefónica apuntó que su compañía puede "enfocarse en ciertas zonas geográficas, compartir red en otras (o) explorar la red alternativa de Altán en México". En cualquiera de los casos, Álvarez-Pallete se muestra partidario de "optimizar el retorno sobre el capital empleado" tras analizar qué parte debe construir Telefónica y en qué infraestructuras de terceros "puede apoyarse".

