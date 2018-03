Adeslas se lanza a la póliza de salud de 55 a 84 años, la menos rentable

Apuntarse a este tipo de seguros médicos, no hace otra coma más, que hacernos perder derechos sanitarios y que la Seguridad Social a largo plazo acabe siendo sólamente para aquellas personas con bajos recursos económicos. De seguir concertando seguros privados complementarios, acabaremos igual que la sanidad en los EEUU, al tiempo. Qué más quiere el gobierno que la población se haga sus seguros médicos para ahorrar gastos a la Seguridad Social. Nos llevan hacia donde quieren a la privatización de la sanidad, de nosotros depende el que esto no se lleve a cabo. En mi humilde opinión, está en nuestras manos evitar esto por muy buenas ofertas médicas que nos ofrezcan las aseguradoras. Pensad que estas no dejan de ser empresas privadas que lo único que pretenden es ganar dinero y poco les interesa perderlo en gastos que muchas veces requiere un paciente en su tratamiento.



Lo mismo está ocurriendo con las EPSVs o Planes de Pensiones, lo que intenta el Gobierno es que la población se planifique su futuro y que el estado se vaya librando de las pensiones y que estas sean cada vez menores para que se complementen con tus ahorros de toda la vida al final de tu vida laboral.



Y así con todo, se está privatizando todo y no hacemos nada por evitar que quienes nos gobiernan dejen de fomentarlo en veneficio de las empresas en las que ellos luego pasan a ser directivos o asesores cuando dejan la poítica.



Despertemos de una vez y no fomentemos las privatizaciones, que no nos engañen más, porque si entramos en su juego, vamos a perder todos los derechos que hasta ahora hemos conseguido con duro esfuerzo desde la democracia.