Amazon afronta esta semana su primera huelga en España

Muy bien, a manifestarse. Maravilloso, sí señor. :) Pero hay una cosa aquí que llama la atención:



"Amazon afrontará esta semana su primera huelga en España, después de que los sindicatos hayan convocados 48 horas de paro para el miércoles y el jueves en el mayor centro logístico que la compañía de comercio electrónico tiene en el país, ubicado en la localidad madrileña de San Fernando."



>> ¿Por qué no hacen eso mismo con las empresas que pagan 600 € al mes por 12 horas de trabajo al día (en algunas incluso de lunes a sábado)? ¿Por qué no hacen eso mismo con las que obligan a trabajar horas extra no remuneradas? Es que es más molón meterse con Amazon..