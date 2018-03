330 43

La española Nuria Pau, decimosexta en el eslalon de la Copa de Europa de Grandvalira

17/03/2018 - 17:17

La española Nuria Pau ha logrado su mejor resultado en la Copa de Europa de eslalon de esquí alpino al terminar decimosexta en la prueba disputada este sábado en Grandvalira (Andorra), una prueba dominada por la francesa Josephine Forni.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Un total de 42 corredoras de 11 países comenzaban la primera manga en la pista Avet, ubicada en el sector de Soldeu en Grandvalira, entre ellas la española Nuria Pau y las andorranas Mireia Gutiérrez, Claudia Mijares y Laura Arnabat.

En ella, Forni lograría el mejor tiempo, siendo la única en bajar la barrera de los 51 segundos. Le seguirían a medio segundo de distancia las noruegas Thea Louise Stjernesund y Kristine Gjelsten Haugen, protagonistas del viernes en el eslalon gigante.

En la segunda manga, Forni saldría por primera vez en la Copa de Europa liderando una carrera y conservaría la posición de privilegio para acabar en lo más alto del podio. La segunda posición sería para su compatriota Nastasia Noens (+0.20 segundos), tras realizar una extraordinaria segunda manga, y la noruega Thea Louise Stjernesund (+0.47 segundos) subía al tercer cajón del podio.

Mientras, Nuria Pau finalizaría en decimosexta posición (22ª en la primera manga), mejor resultado para la catalana en la Copa de Europa. "La idea hoy era hacer 'top 15', porque ayer en el eslalon gigante hice mi mejor resultado (24º) y el eslalon es más mi especialidad. En la primera manga iba la vigésima segunda y veía muy cerca el 'top 20'. Las dos mangas han sido buenas y en la segunda he ido superando esquiadoras hasta llegar al 16. Estoy muy satisfecha", señaló.

Por otro lado, Francia consiguió el doblete. Josephine Forni logró la primera victoria de la temporada en la Copa de Europa tras finalizar cuarta en Bad Wiessee (Alemania) y sexta en Funesdalen (Suecia). "¡Estoy muy contenta y, al mismo tiempo, cansada; súper feliz! Era la primera vez que lideraba la primera manga y obviamente esto me produjo mucho estrés al inicio de la segunda manga. Pero me concentré en mi trabajo y todo salió perfecto, en una pista que me gusta ya que es exigente", indicó la de Meribel.

La delegación andorrana, encabezada por Mireia Gutiérrez, no tuvo su mejor día en el eslalon; Gutiérrez quedaría fuera de carrera en la segunda manga. "La carrera no ha ido como esperaba. En la primera manga no he esquiado a mi nivel pero estaba 13º, en busca del podio. Pero en la segunda manga, hago un fallo que luego me lleva a un interior y a otro, al límite de caerme y finalmente me quedo fuera de carrera. Ahora estoy decepcionada, cuando puedes luchar por el podio y no llegan los resultados hace rabia", manifestó. Las andorranas Claudia Mijares y Laura Arnabat no finalizarían la primera manga.

En la clasificación general final de la Copa de Europa de eslalon, la suiza Aline Danioth consiguió el título con 552 puntos, mientras que la austriaca Nina Ortlieb obtuvo el gran título de la clasificación general de la Copa de Europa 2018.

La pista Avet de Grandvalira es una de las icónicas de la estación y donde se disputan las competiciones de eslalon y eslalon gigante. El eslalon de este sábado, con salida desde 2.043 metros y llegada a 1.850 metros sobre el nivel del mar, tenía una longitud de 571 metros y un desnivel de 193 metros. La pendiente media es de 36,3% y la máxima de 70%.

