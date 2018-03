Ibercaja prevé duplicar el beneficio en tres años, hasta los 280 millones

La entidad aplaza su salida a bolsa a 2020, con el objetivo de una mejora de la economía que permita una venta a mejor precio.

Ibercaja presentó este sábado en Zaragoza su Plan Estratégico 2018-2020 en el que, entre los retos principales, se marca lograr duplicar el beneficio de cara a tres años. Así, la entidad, que cerró 2017 con un resultado neto de 138,4 millones de euros, un 3,2 por ciento menos que un año antes, pretende alcanzar en torno a los 240 millones de euros de beneficio. El consejero delegado del banco, Víctor Iglesias, explicó que, con el Plan Estratégico 2015-2017 agotado, tan sólo se había quedado pendiente un objetivo por cumplir: alcanzar la rentabilidad en un entorno hostigado por los bajos tipos de interés. Así, para este próximo trienio, el banco espera alcanzar un balance sano, una elevada solvencia y una eficacia comercial "a la altura de los mejores". No obstante, Iglesias puntualizó que 2018 aún va a ser un ejercicio "complejo", marcada por un euríbor que continuará en terreno negativo.

En cifras, las metas a lograr por Ibercaja en estos tres próximos años se traducen en elevar el ratio de capital CET 1 al 11,5 por ciento, el ROTE (rentabilidad sobre fondos propios) por encima del 9 por ciento, reducir por debajo del 55 por ciento el ratio de eficiencia y, uno de los puntos más destacados, deshacerse del 50 por ciento de los activos improductivos (unos 1.850 millones de euros) hasta situar el riesgo en el 6,5 por ciento. "Habrá ventas de cartera mayoritaria en materia de suelo y vivienda", aseguró el consejero delegado de la entidad. Los objetivos cuantitativos respecto a clientes son lograr 320.000 nuevos clientes en 2020; aumentar en 50.000 en número de particulares vinculados cada año; en 9.000, el de empresas y alcanzar un millón de clientes digitales, lo que supondría un 60 por ciento más frente a 2017.

Salida a bolsa

Respecto a la salida a bolsa de la entidad, el presidente de Ibercaja, José Luis Aguirre, aseguró que la actual normativa establece 2020 como fecha máxima para dar el salto al parqué y se va a esperar a agotar el plazo, confiando en una mejora de la economía que permita un mejor precio. Aguirre explicó que la Fundación Ibercaja cuenta en la actualidad con el 87 por ciento del capital del banco y debe disminuirlo por debajo del 50 por ciento de cara a 2020. "Pensamos que la entidad saldrá a bolsa en 2020, al menos así está diseñado el plan, y es bueno porque la banca europea tiende a estar cotizada", aseguró.

Según el presidente del grupo, todas las entidades españolas tienden a estar cotizadas y el escrutinio constante del mercado es positivo. "Además, cotizar agiliza mucho el acceso al mercado de capitales", añadió. Asimismo, indicó que aunque la entidad salga a bolsa, la fundación seguirá manteniendo el 49 por ciento del control que, en función de cómo se reparta el accionariado, es un porcentaje "muy relevante".

Por otro lado, el presidente del grupo aseguró que la entidad no tiene el objetivo ni de comprar ni de ser comprada. "Creemos que el grado de concentración bancario en España es muy alto y no vemos la necesidad de que haya más concentraciones", dijo. "No existe una economía de escala demostrada de que una entidad con nuestro tamaño debe ser menos rentable que una más grande", defendió el presidente del banco.

Recortes

El consejero delegado, Víctor Iglesias, explicó que el nuevo Plan Estratégico no contempla más Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) para los próximos tres años. Ibercaja firmó su último ERE en mayo de 2017 que implicaba la salida de 590 empleados, todos adscritos de manera voluntaria. Hasta el cierre del ejercicio, salieron 350 personas y el resto de trabajadores, 250, saldrán a lo largo de este año. Este ajuste supone un 'tijeretazo' del 11 por ciento a la plantilla. El banco ya ha reducido el 15 por ciento de la red de oficinas desde el año 2014, y el 12 por ciento a nivel de empleados.

Finalmente, y en lo que se refiere a la estrategia de digitalización de la entidad, el presidente de Ibercaja aseguró que la "obsesión" del banco es estar en línea con las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Sin embargo, según Aguirre, el "punto fuerte" de Ibercaja es la capacidad de relación con la clientela. "Apostamos por la banca relacional, claramente, si bien es cierto que la digitalización va a ser una parte de esta banca relacional", aseveró.

