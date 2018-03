FCC vende el 49% de su filial Aqualia por 1.024 millones

pues nada, una empresa que vende un activo que puede ser explotado por muchos mas años y generar dinero, lo vende para pagar deuda, deuda que nunca debio endeudarse para hacer el bobo.



no soy accionista ni mucho menos, pero es lo mismo que telefonica, ohl, sacyr, abengoaa, etc etc etc etc....., todos vendiendo acitvos productivos para pagar los desastres de sus CEO.



si no invirtis en empresas familiares, estais muy expuestos, a carlos slim le viene el pito que FCC salga adelante, ese hombre nada en piscinas de oro liquido.