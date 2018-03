Atlantia y ACS negocian la sede de la nueva sociedad gestora de Abertis

La italiana, con mayoría de control, se anotará tanto Abertis como el 'holding' en sus cuentas

Energía puede quitarle la licencia a Hispasat si no le da los permisos antes de cerrarse la oferta

Los equipos jurídicos y financieros de Atlantia, ACS y Hochtief trabajan a marchas forzadas para poder cerrar cuanto antes un acuerdo definitivo para la gestión futura de Abertis, así como las cláusulas de salida ante un posible divorcio de las tres partes en un plazo de cinco años.

En el acuerdo marco que han alcanzado las tres compañías se propone la creación de un nuevo vehículo -la "sociedad holding"- que tendrá como único activo los títulos de la compañía de concesiones española.

Abertis, por su parte, seguirá manteniendo su sede en España, aunque tampoco se concretó si en Ma- drid o Barcelona durante la rueda de prensa de los tres máximos responsables de la oferta dieron el pasado jueves en la capital.

En este nuevo holding, Atlantia controlará el 50 por ciento más una acción de esta sociedad, mientras que ACS tendrá el 30 por ciento y Hochtief el 20 por ciento menos una acción con el fin de que la compañía italiana -que será el accionista de control- pueda consolidar este holding y Abertis.

Las partes están discutiendo en estos momentos donde se ubicará la sede social de esta newco, que será la encargada de repartir los dividendos que se obtengan de la concesionaria española y de tributarlos, lo que ha generado una gran expectación ya que podría acabar o bien en Italia, España o Alemania o en países como Luxemburgo u Holanda.

La creación de esta sociedad, además, permite que en caso de ruptura entre las partes la compensación que recibiera el accionista o los accionistas que la abandonasen fuese meramente económica, siempre que no se incluyan estas salvedades en el acuerdo final.

Por el momento, el organismo supervisor de los mercados, CNMV, ha dado indicaciones claras a los departamentos jurídicos de estas tres empresas de que no se sigan produciendo filtraciones de los detalles del acuerdo, como ha ido sucediendo a lo largo de los últimos días tanto con las negociaciones como posteriormente con el precio que se iba a pagar por acción.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dejó claro ayer en una entrevista con elEconomista, que la operación que se está planteando deberá volver a ser analizada por su departamento antes de tomar una decisión sobre la idoneidad de los nuevos propietarios. En palabras del propio ministro, "habrá que ver si la melodía es agradable o no". No obstante, fuentes jurídicas consultadas por este diario indicaron que no tenían claro que tuvieran que volver a tramitar estos permisos, al considerar que ya ambas ofertas habían superado los mismos.

El ministerio deberá poder certificar que la nueva sociedad holding está bien capitalizada.

En lo que respecta a los permisos internacionales, se espera que la nueva oferta tenga que volver a superar también las autorizaciones de competencia, ya que en alguno de los casos los permisos incluían algunas condiciones, como es el caso de Chile a la oferta de Atlantia. El órgano de competencia aprobó la operación e impuso condiciones, que ahora deberán volver a aclararse.

Permiso de Hispasat

En lo que respecta a la autorización para tomar Hispasat, si el ministerio de Energía no hubiese dado su permiso antes de finalizar la oferta de compra de Abertis, los equipos jurídicos que trabajan en la operación consideran que el Gobierno podría solicitar la limitación de los derechos de la filial de Abertis como accionista de Hispasat o invocar el incumplimiento del Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de julio de 1997 por el que se adjudicó a Hispasat la concesión administrativa para la gestión indirecta del segmento espacial de la posición orbital geoestacionaria, lo que podría derivar en la solicitud de anulación o resolución de la concesión de la que actualmente es beneficiaria Hispasat.

Abertis ya cotiza en bolsa por debajo de los 18,36 euros por acción que ACS y Atlantia pagarán por cada título del grupo de concesiones en la opa conjunta con la que tomarán la compañía, dejando así de lado la batalla de ofertas que libraban por la empresa.

La compañía de concesiones cerró la sesión bursátil a 18,165 euros por acción, un 1 por ciento por debajo del precio propuesto por la constructora y la firma italiana.

El próximo lunes, Hochtief publicará el anuncio de su oferta, lo que obligará también al consejo de administración de Abertis a valorar la oferta presentada por la alemana, previsiblemente antes de que se formule la nueva operación, y a valorar el proyecto industrial que ésta ofrecía.

