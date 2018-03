BBVA aumentará su dividendo los próximos años en línea con sus resultados y será al 100% en efectivo

Con cargo al 2017 37 céntimos ya me extraña, yo más bien diría 24 que es lo repartido desde octubre del 2017 en los dos repartos prometidos en la anterior junta. El dividendo no es mucha cosa y está lejos de los 0´7 € de la época del Sr. Ibarra.



Ya sé, ya sé que a muchos lo del dividendo no les convence y actúan por diferencias en la cotización. Lo que pasa es que el dividendo es la verdadera remuneración al inversor y las diferencias al especulador, así que seré siempre un defensor del dividendo y cuanto más mejor.