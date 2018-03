Íñigo de la Serna: "El Plan de Vivienda sí ayuda a minimizar el alza del precio del alquiler"

En Castilla la Mancha los socialistas no pagan las ayudas del año pasado, y las van a gestionar las comunidades. Podemos tiene secuestrada la Junta para subvencionar otras cosas, dudo que funcionen dichas ayudas, solo servira a que suban precios, y como las ayudas no llegan, provocara mas impagos. Esta medida es un empujon al rentista que tiene muchos pisos y quiere revalorizar su tesoro, no soluciona el problema de la vivienda. No es de extrañar que cada vez mas jovenes renunciemos a independizarnos, las condiciones laborales y de vivienda son lamentables