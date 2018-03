Florentino Pérez (ACS): "No vamos a despiezar Abertis ni a repartirnos sus activos"

atension atension mapfia omosesualista espanna se tu keres politiquo si tu keres emprezariu si tu keres periodisticu, tu chupchup abrecul com biejo tu kara wena par politiquo tu kara louco tu enfadadu parque tu chupchup abrecul com biejo damedame chupchup cuarantu annos mapfia omosesualista chupchup abrecul com biejo