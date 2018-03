Tubos Reunidos amplía su desplome al 32% ante las dudas de su auditor sobre su viabilidad

Ha acabado bajando un 32%. Sin embargo, no es cierto que la empresa la estén dirigiendo unos hijos de papá, sino un CEO muy preparado proveniente de Gamesa y Arcelor. Lo de que la empresa esté quebrada es algo que habrá que ver. No ha sido una buena época para el sector acerero, menos aún si hacen tubos para el petróleo y gas, y la ocurrencia de Trump ha sido el remate. Sin embargo, no hay que ser agorero y esperar que las aguas se calmen. No creo que vaya a haber una guerra comercial y la economía sigue mejorando...