El accionista minoritario de Abertis teme la exclusión por el coste fiscal

Casi todos ganan:



La empresa italiana que no entra al trapo tendido por la empresa española por su alto coste.



La española que se va a quedar con los activos que sólo quería, y no con todo el resto.



El gobierno que se frota las manos con las plusvalías que van a pagar los incautos accionistas.



¿Quién pierde?



El de siempre, el accionista, al que le dan un trozo de pan y le expulsan de su casa, quiera o no...