Círculo de Empresarios: "La propuesta de pensiones de Moncloa es razonable, pero insostenible para todo el Sistema"

Entrevista a Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios

A sus 70 años de edad, la próxima semana cede el testigo de la presidencia del Círculo de Empresarios para dedicar más tiempo a su familia. Sin embargo, Javier Vega de Seoane asegura a elEconomista que seguirá en activo, al frente de DKV Seguros y Fujitsu España, en un ejemplo de actividad longeva por la cual aboga en sus postulados.

¿Cómo valora la propuesta de subir las pensiones más bajas y bonificar el IRPF de los pensionistas?

Lo que propone Rajoy es justo para que las pensiones más bajas tengan una revalorización, pero en el conjunto del Sistema sería insostenible. Hace falta una reforma con responsabilidad y contar la verdad a los ciudadanos, porque se trata de casi diez millones de votantes y no se atreven. Tenemos un sistema de pensiones que no es sostenible, una tasa de natalidad de las más bajas del mundo y una esperanza de vida de las más largas: eso es un problema en el plano económico. La gente joven tendría que estar manifestándose y no los jubilados, ya que la mayoría tiene unas pensiones razonables, aunque algunas sean bajas.

Entonces, ¿cómo ve las demandas de Podemos y PSOE?

Pero, ¿de dónde sacamos el dinero? Lo que no se puede hacer es contar mentiras, hacer demagogia y atizar el fuego para que la gente se manifieste, pidiendo cosas inviables, como la subida con el IPC. Los que proponen estas cosas saben y tienen estudios de que no es viable. Si subimos el sueldo a los funcionarios, revalorizamos las pensiones y subimos el gasto en sanidad, entonces los costes crecen, pero no podemos perder posiciones competitivas subiendo impuestos. Hay que ser realista y responsable cuando gobiernas, y no tomar decisiones que hipotequen el futuro de los jóvenes: es justicia intergeneracional.

¿Qué papel desempeñan las pensiones privadas en el equilibrio que se busca para el Sistema?

Primero, proponemos alargar la edad de jubilación. Una persona que se retira entre los 55 y 65 años vive de media entre 20 o 25 años más. La gente que está en condiciones de seguir aportando valor sale del mercado laboral, deja de contribuir, lo que es un coste para el Estado y algo negativo. El Sistema tiene que poner incentivos fiscales para que voluntariamente nos jubilemos más tarde. Ahora hay quien se jubila porque gana más que trabajando. También proponemos que se amplíe la vida laboral que computa para el cálculo de la pensión a toda la carrera profesional. Y, por último, un sistema de capitalización complementaria, en parte de forma obligatoria y en parte voluntaria. El volumen de activos en fondos de pensiones en España ronda los 140.000 millones (el 14% del PIB), y en Holanda tienen el 140% del PIB.

Hace unos días tuvo lugar una histórica manifestación feminista por toda España. ¿Cómo se puede combatir la brecha salarial por género?

No puede ser que dos personas que tengan el mismo puesto en la misma empresa por razones de sexo o raza cobren distinto. Tiene que haber igualdad de oportunidad y en los mismos puestos, mismos salarios. Las empresas que no estén haciendo esto lo van a pagar a la larga en términos reputacionales, ya que estamos en un mercado transparente y la sociedad se va a enterar. Aparte, tenemos un problema demográfico que precisa de una mayor natalidad, pero no puede recaer solo sobre la mujer la consecuencia de tener hijos. Hace falta un sistema para que no haya repercusión en el plano laboral.

¿Apoya entonces las medidas para auditar el trabajo y sueldo de los empleados en las empresas?

Todo lo que sea transparencia es bueno, eso genera una dinámica de mejorar los comportamientos. Pero no estoy de acuerdo con que estas cosas se regulen por ley, creemos en la igualdad de oportunidades pero también en la libertad. En el Círculo de Empresarios tenemos un código de conducta muy sencillo: No hagas lo que no se pueda saber, y lo que hagas, cuéntalo.

¿Cómo afecta la coyuntura laboral en el déficit de las pensiones?

La reforma laboral de Fátima Báñez del 2013 es muy positiva y la prueba es que desde entonces se han creado más de dos millones de empleos. España ha mejorado su posición competitiva y hemos pasado de exportar el 22% al 35% del PIB. La parte negativa es que lo hemos conseguido gracias a que una parte de la sociedad tenga unos salarios muy bajos, lo que afecta a quien los tiene, además de cotizar poco, elevando el déficit. Hay que subir los salarios, no podemos competir bajando los sueldos porque genera desigualdad y desafección. Pero hay que mejorar la productividad, porque si solo subimos los salarios perderemos posición competitiva y creceremos menos.

¿Cómo valora la negociación para la subida salarial entre CEOE y sindicatos?

Nosotros no creemos en la subida generalizada de los salarios, porque hay empresas que van bien y pueden subir, pero hay empresas con pérdidas que están ahogadas y que si suben los salarios tendrían que cerrar. No son los sectores, ni las provincias, ni las comunidades autónomas las que compiten, son las empresas. Las compañías innovadoras y productivas pagan buenos salarios, pero hay otras que si los suben podrían quebrar. No se debe generalizar la subida salarial. La CEOE y los sindicatos hacen su trabajo, pero nosotros discrepamos porque se negocian subidas generalizadas, y eso no conviene a España.

¿Cree que ha mejorado la situación de los empresarios en Cataluña?

Las consecuencias del procés han sido desastrosas. La situación económica ha sido tremenda, con más de 3.000 empresas que han cambiado su domicilio social, y que suponen el 40% del PIB de Cataluña y el 90% de la capitalización de las empresas catalanas cotizadas. La incertidumbre se mantiene, las inversiones previstas para Cataluña están congeladas, mientras cae el consumo y el turismo. Los empresarios alemanes fueron los primeros que denunciaron esta situación. Son un conjunto muy importante y es lógico que pidan respeto a las reglas del juego.

¿Hay preocupación por una posible caída del consumo en 2018?

La incertidumbre siempre genera una retracción del consumo y la inversión. La situación de Cataluña y la política nacional no generan confianza. Aunque el consumo y la inversión se retraerá, seguimos muy fuertes con las exportaciones, que en 2017 crecieron un 6%.

