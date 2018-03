Toys 'R' Us cerrará todas sus tiendas en Reino Unido, despidiendo a 3.000 personas

Primero EEUU, ahora UK. De aquí a 6 meses no hay una tienda en toda Europa. Y no me extraña, pasas por cualquier tienda y da pena, 4 empleados, locales sucios y desfasados.... compras en amazon más barato y te lo llevan a casa.



Y otro día hablamos de Worten, caso igual que entras en una tienda y hay más empleados que clientes