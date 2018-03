330 43

Cómo los macrófagos mantienen los tatuajes podría ser clave para eliminarlos mejor

14/03/2018 - 7:40

Investigadores en Francia han descubierto que, aunque un tatuaje puede ser para siempre, las células de la piel que llevan el pigmento del tatuaje no lo son; sino que las células pueden pasar el pigmento a las nuevas células cuando mueren. El estudio, que se publica este martes en 'Journal of Experimental Medicine', sugiere formas de mejorar la capacidad de la cirugía láser para eliminar los tatuajes no deseados.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Durante muchos años, se pensó que los tatuajes funcionaban tiñendo las células de fibroblastos en la capa dérmica de la piel; pero más recientemente, los investigadores han sugerido que los macrófagos --células inmunes especializadas que residen en la dermis-- se sienten atraídos por la herida infligida por la aguja del tatuaje y engullen el pigmento del tatuaje del mismo modo que normalmente se tragan un patógeno invasor o una parte de una célula moribunda. En cualquier caso, se supone que la célula portadora de pigmento vive para siempre, permitiendo que el tatuaje sea más o menos permanente.

Un equipo de investigadores dirigido por Sandrine Henri y Bernard Malissen ,del Centro de Inmunología de Marsella-Luminy, en Francia, desarrolló un ratón genéticamente modificado que les permitió matar los macrófagos que residen en la dermis y algunos otros tejidos. Durante las siguientes semanas, estas células son reemplazadas por nuevos macrófagos derivados de células precursoras conocidas como monocitos.

Los autores de este trabajo encontraron que los macrófagos dérmicos eran el único tipo de célula que tomaba pigmento cuando tatuaron las colas de los ratones. Sin embargo, la apariencia de los tatuajes no cambió cuando mataron los macrófagos. El equipo determinó que los macrófagos muertos liberan el pigmento en su entorno, donde, en las siguientes semanas, es absorbido por nuevos macrófagos derivados de monocitos antes de que pueda dispersarse.

LA ABLACIÓN TRANSITORIA DE LOS MACRÓFAGOS PUEDE AYUDAR A BORRAR TATUAJES

Este ciclo de captura, liberación y recaptura del pigmento se produce de manera continua en la piel tatuada, incluso cuando los macrófagos no se eliminan en una sola explosión. Los investigadores transfirieron una parte de la piel tatuada de un ratón a otro y descubrieron que, después de seis semanas, la mayoría de los macrófagos portadores de pigmento derivaban del receptor, en lugar del animal donante.

"Creemos que cuando los macrófagos cargados de pigmento del tatuaje mueren durante el curso de la vida adulta, los macrófagos vecinos recuperan los pigmentos liberados y aseguran de manera dinámica la apariencia estable y la persistencia a largo plazo de los tatuajes", explica Henri. Los tatuajes se pueden eliminar mediante pulsos de láser que hacen que las células de la piel mueran y liberen su pigmento, que luego puede ser transportado lejos de la piel y hacia el sistema linfático del cuerpo.

"La eliminación del tatuaje puede mejorarse al combinar la cirugía láser con la ablación transitoria de los macrófagos presentes en el área del tatuaje --plantea Malissen--. Como resultado, las partículas de pigmento fragmentadas generadas mediante pulsos láser no serán recapturadas inmediatamente, una condición que aumenta la probabilidad de que se drenen a través de los vasos linfáticos".

PUBLICIDAD