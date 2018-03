ACS y Atlantia alcanzan un acuerdo para repartirse el poder en Abertis

Otra cagada por parte del gobierno , primero ITP una empresa cojonuda , luego Gamesa otra empresa que le iban bien las cosas y ahora Abertis otra empresa que tambien es buena .



Barra libre en España , vengan vengan a comprar empresas estrategicas para el futuro y la economia de un pais que el gobierno las regala , lo que tendrian que hacer es nacionalizar parte de todas las empresas estrategicas y no ceder el control de estas al extranjero.



Pero que va esta panda de borregos que tenemos como gobierno no hace ni mierdas solo hace que tapar sus pufos que ya no saben como quitarselos de encima.