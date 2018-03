Accionistas de Abertis exigen que no se "desgaje" la "joya" de su cartera de inversión

PARA ESTE VIAJE NO NECESITÁBAMOS ESTAS ALFORJAS.



DA IGUAL LO QUE EXIJAMOS.



SON LOS GRANDES ACCIONISTAS, CON LA COMPLICIDAD DE LA CNMV -QUE MIRA PARA OTRO LADO-, LOS QUE HACEN-DESHACEN A SU ANTOJO.



Y LOS DEMÁS NOS QUEDAMOS MIRANDO COMO TONTOS COMO (UNA VEZ MÁS) NUESTRA OPINIÓN NS/NC.



NO CABE EN MI CABEZA QUE LOS DOS ACTORES PRINCIPALES EN LA PUJA POR QUEDARSE CON LA SOCIEDAD LLEGUEN A UN ACUERDO PARA REPARTIRSELA Y "SEA TODO MUY LEGAL". . . . SORPRENDENTE.



EN PRINCIPIO TANTO MI PADRE COMO YO MISMO TENEMOS INTENCIÓN DE QUEDARNOS LAS ACCIONES, A NO SER QUE ACABEN OBLIGANDONOS A VENDERLAS.



PERO SOMOS UNA PEQUEÑA GOTITA EN EL MAR DE CAPITAL DE ABERTIS.