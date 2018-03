Mercadona ganó 322 millones en 2017, un 49% menos tras hacer una inversión récord

La cadena valenciana redujo ganancias, pero menos de lo esperado

La firma logró unos ingresos de 22.915 millones de euros, un 6% más

El proyecto de venta por internet se hará en Valencia en el segundo semestre

El presidente de la compañía, Juan Roig, durante la presentación de resultados. | Reuters

Mercadona registró unas ganancias de 322 millones de euros en 2017, un 49% menos que el año anterior tras realizar una inversión de 1.008 millones de euros, la mayor hecha jamás por esta cadena de distribución. Asimismo la firma elevó sus ingresos en un 6%, hasta los 22.915 millones de euros.

La compañía que lidera Juan Roig cerró el ejercicio con un recorte del beneficio, aunque en un porcentaje mejor de lo esperado, ya que hace un año el presidente de Mercadona anticipó que el resultado podría reducirse en dos tercios por mayores inversiones. De cara a los próximos años, Roig anunció que Mercadona invertirá 8.500 millones de euros hasta 2023, "sin endeudamiento, sólo con recursos propios".

Esta inversión contempla la reforma de 1.600 tiendas para convertirlas en "eficientes", implantar los frescos en los supermercados, construir siete bloques logísticos y los proyectos de venta online, transformación digital y la expansión a Portugal.

Respecto a las tiendas, en dos años se reformarán 1.100 y en torno a 2023 estarán las 1.600 adaptadas tanto en eficiencia como en la sección de productos frescos. Roig ha precisado que, pese a ser tiendas eficientes, todavía les faltarían algunos aspectos para ser "tiendas 10" como la comida recién hecha y para llevar, bebidas frías, conexión wifi o poder comer dentro del establecimiento.

Número óptimo de tiendas

En 2018 se volverá a realizar una inversión "histórica", de más de 1.500 millones, para abrir 27 supermercados y reformar otros 200. Según Roig, la compañía está llegando a su número óptimo de tiendas, excepto en las zonas de País Vasco, Cataluña y Madrid capital, donde todavía existen margen de crecimiento. Respecto a los almacenes, ha indicado que el que se construirá en el parque empresarial Parc Sagunt, para sustituir al bloque logístico de Riba-roja, estará totalmente automatizado y servirá de regulador del resto de plataformas.

Entre los objetivos para este año, ha destacado un crecimiento de las ventas del 2,5%, unas inversiones de 1.500 millones, un aumento de la plantilla de mil personas y un crecimiento de los beneficios del 2,5% hasta los 330 millones. Roig ha resaltado la responsabilidad social de la empresa, que paga 1.500 millones en impuestos, y representa el 3% del total de empleo de España y el 1,7% del PIB.

Por otra parte, el Ebitda de la compañía al cierre del ejercicio 2017 ascendía a 754 millones de euros, un 30,9% menos que los 1.092 millones del año 2016. "El resultado operativo de Mercadona ha tenido una evolución acorde con el beneficio esperado, coherente con la estrategia del ejercicio y en línea con la apuesta de la compañía por los resultados a largo plazo", indicó la cadena.

Mercadona creó 5.000 nuevos empleos durante 2017, lo que sitúa el total de la plantilla en 84.000 trabajadores, todos fijos, ha explicado Roig. Asimismo la compañía ha invertido 65 millones en formación de los empleados, y Roig ha anunciado para este año una subida de sueldo del 1,1% para los trabajadores, entre quienes el año pasado se han repartido 313 millones en primas.

"Al abrir domingos perdemos dinero"

El presidente de Mercadona ha asegurado este martes que no le salen los números para abrir los domingos, algo que únicamente hace en "determinadas circunstancias" y que le supone "perder dinero". Roig ha realizado por la nueva regulación de horarios comerciales en la Comunidad Valenciana, un tema que considera "complicado" con sectores a favor y en contra.

En el caso de Mercadona, ha precisado, únicamente se abre los domingos "en determinadas circunstancias en que hayan dos días juntos de fiesta". No obstante, afirmó que "al abrir los domingos perdemos dinero", ha aseverado.

"Si es por lo que el cliente quiere, el cliente quiere 24 horas todos los días del año, 365 días", pero hacer eso es "muchísimo más caro" y aunque "hay gente que le pueda ir bien" y "tenemos que cuidar al 'jefe' (el cliente para Mercadona), también tenemos que ganar dinero", ha puntualizado. Según Roig, "si abriésemos los domingos tendríamos que subir los precios a la gente que compra entre semana". "A nosotros no nos salen los números", ha sentenciado.

Precisamente, preguntado por si se plantea subir precios, Roig ha dicho: "No es nuestra intención". Asimismo, en cuanto a las marcas en venta en las tiendas de Mercadona, ha dicho no querer entrar en esa discusión: "Nosotros queremos que 'el jefe' (cliente) quiera un gran producto a una gran calidad y nos lo tiene que hacer un fabricante. No entramos en discusión de si desplazamos marcas blancas o marcas negras, nosotros queremos grandes productos con gran calidad a un gran precio y no entramos en más guerras o discusiones con los demás", ha concluido.

La venta online empezará en Valencia

Mercadona invertirá 20 millones en la puesta en marcha de su proyecto de venta por internet, que comenzará en Valencia capital en el segundo semestre de 2018. Roig ha asegurado que en 2020 este servicio funcionará en otras grandes ciudades.

El servicio de distribución se hará desde una "colmena", un centro logístico construido al efecto, y se efectuará con vehículos dotados de compartimentos con tres temperaturas (frescos, secos y congelados, específicamente desarrollados para ello), que repartirán el mismo surtido de productos que ahora se venden en tienda.

Ha justificado la distribución desde este centro, en lugar de hacerlo desde las tiendas físicas, porque una razón de coste. "Con el reparto desde los supermercados perdemos pasta a punta pala", ha señalado. No obstante, ha admitido que quizá, en el futuro, se pueda hacer, en algunas ciudades, la distribución desde las tiendas físicas, pero que no es seguro aún.

El presidente de Mercadona ha afirmado que aún no sabe qué productos se servirán dentro de este proyecto y que será el cliente el que vaya decidiendo cuáles serán los productos que tengan más demanda y cuáles no. Roig ha recordado que las ventas por internet representan el 1% de la facturación de Mercadona, una cadena que representa el 45% de la cuota de mercado de venta online de alimentación. "Y eso haciéndolo mal, como lo hacemos", ha añadido Juan Roig, quien ha recordado que ya el año pasado dijo que no estaba contento con la página web de Mercadona.

PUBLICIDAD