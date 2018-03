SpaceX hará las primeras pruebas de viajes a Marte en 2019

El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha vuelto a asombrar con su visión futurista. El magnate ha asegurado que en el primer semestre de 2019 SpaceX hará sus primeras pruebas de un viaje interplanetario a Marte. El objetivo es alcanzar el 'Planeta Rojo' para 2022.

El cohete BFR de SpaceX está diseñado para realizar estos viajes interplanetarios y poder ser reutilizado, lo que ahorra enormemente los inmensos costes de este tipo de trayectos.

Musk, que ha advertido que suele tener una percepción de los plazos demasiado optimista, ha señalado que su objetivo no es sólo hacer el viaje, sino demostrar a otras compañías o países que es posible, para que otros se sumen a este tipo de iniciativas.

En una línea similar, Elon Musk justificaba este domingo en Twitter el reciente lanzamiento de un cohete que llevó al espacio un Tesla Roadster con un maniquí al volante. "La vida no puede ser simplemente el solucionar un triste problema tras otro. Tiene que haber cosas que te inspiren, que te hagan estar contento de levantarte cada mañana y ser parte de la humanidad. Eso es por qué lo hicimos. Lo hicimos por ti", escribió Musk.

Why Falcon Heavy & Starman?



Life cannot just be about solving one sad problem after another. There need to be things that inspire you, that make you glad to wake up in the morning and be part of humanity. That is why we did it. We did for you. https://t.co/5STO7q4wro