La SGAE destituye a su director general, Luis Felipe Palacios, por "discrepancias contables"

SGAE: conjunto de sanguijuelas chupassangre del sistema.



Gente que vive de subvenciones porque se creen moralmente superiores. Si mi producto no gusta lo adapto a los gustos del consumidor no voy al Estado a pedir dinero del impuesto de todos porque no les gusta lo que hago.



Entiendo que algo como el teatro, de interés general y que no sobreviviría por si mismo, este subvencionado pero la televisión y el cine es un robo a mano armada por unos cuantos "progres" bien organizados.