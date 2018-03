Amazon ataca el 'bronce' del beneficio tecnológico y la 'plata' por capitalización

amazon gano en 2017 unos 3.000 millones de dolares, cotiza a



Cap burs 764,35 mil M



PER 344,96



lo cual necesita ganar 30.000 millones de dolares para cotizar a per 34 y posicionarse en un precio bastante justo actual, en empresas de retail.



multiplicar por 10 los resultados, con un crecimiento del 50% anual interrumpidos es raiz cuadrada de 1.5 sobre 10, lo cual dan 5 años y pico doblando cada año el beneficio al anterior.



la accion es extremadamente eficiente, y nunca se sabe si durante esos 5 años van a poner impuestos especiales a amazon, si trump hara algo, o la union europea.



ademas de ultimos movimiendos meganomalos de amazon sobre comprar todo lo que le rodea y empezara a tener compencia como hongos, porque se esta saliendo de su zona de confort y ya veras tu que gracia, yo no veo a apple haciendo coches electricos...



los señores del economista compraron amazon en 2016 y por tanto le dan bombo y platillo, buen momento para comprar hicieron ellos.



poniendonos tikismikis, haber comprado netflix en 2004 y a dia de hoy es como un mini bitcoin en beneficio, mas de 740 veces. (pero a ellos nos le veo comprando naves espaciales)