Carlos Slim se lanza a comprar suelo para construir viviendas en España

Esto empieza a ser inexplicable. Una demanda natural, o sea de gente que necesita una vivienda para vivir, que es prácticamente insolvente y que para meterse en un piso necesitan trabajar los dos y la aportación económica de los padres de ella y de él, es decir hasta el cogote, o esto se lo venden a extranjeros y a especuladores de todo pelaje. Verguenza les debería dar el continuar especulando sobre esta materia.



Estamos ya en los comienzos de una nueva burbuja pero con el agravante de no haber pinchado adecuadamente la anterior. Fomentaron la demanda en alquiler y hoy no hay quien alquile un piso por los precios alcanzados. Lo que tienen que hacer es fomentar la oferta y no azuchar la demanda para que los precios suban.