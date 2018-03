Una empresa de Madrid despide a tres personas que hicieron huelga el 8M

Si a la huelga han podido ir. La empresa no les ha retenido ni secuestrado para que no fueran a la huelga.



Además han despedido a más compañeros, que no habían acudido a la huelga.



Entonces la causa del despido no será haber ido a la huelga. Efectivamente, la empresa se lo explicará al juez y este decidirá.