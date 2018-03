La banca sigue adelante con sus planes pese a los continuos rumores de fusión

Creo que te equivocas los políticos están al servicio de la banca y sino mira el caso del Santander es el quien gobierna en España la botina tiene cogidos por los huevos a todos los grupos políticos de España el único que se les escapaba Hera ciudadanos que tenía un crédito en el banco popular pero gracias a la inestimable ayuda del presuntamente gobierno corrupto del PP que maniobro en la sombra para que se quedara el POPULAR gratis arruinando a más de 305000 accionistas que paramas señas eran la gran mayoría votantes del PP votantes que tienen mujer y seguro hijos o hermanos y que seguro no les volverán a votar jamás repito jamás más o menos 1500000 votantes que han perdido y todo para rescatar al Santander que el FMI ha catalogado al Santander de riesgo sistémico global vamos una bomba termonuclear de 100 megatones mucho cuidado porque puede dar un susto de muerte a 4 millones de accionistas y si no mirar la cotización que no pasa de 5,46 está en el soporte y silo pierde se ira derechito a los 5 euros creo que están sosteniendo la cotización de modo artificial OJO Y AL TORO EL QUE A VISA NO ESTRAIDOR