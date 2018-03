"Se han acercado grupos industriales interesados en entrar en Abengoa"

Gonzalo Urquijo, presidente de Abengoa. Foto: elEconomista.

Gonzalo Urquijo (Madrid, 1961) asumió en noviembre de 2016 uno de sus mayores retos profesionales en su extensa trayectoria, si no el mayor: presidir Abengoa. Tras más de dos décadas en el sector siderúrgico, tomó la presidencia de la principal empresa de Andalucía, con el objetivo de sellar una reestructuración financiera que evitó la mayor quiebra de la historia de España y de remover de arriba a abajo la compañía para colocarla en la senda del crecimiento. La refinaciación se cerró finalmente el 31 de marzo de 2017. Casi un año después, Urquijo presume de que se han cumplido las metas señaladas y, aunque admite que el camino todavía es largo, se muestra confiado con el futuro de la firma. Prueba de ello es el acercamiento que ha recibido de distintos grupos industriales, tanto españoles como extranjeros, para entrar en el capital.

Abengoa ha declarado un beneficio de 4.278 millones de euros en 2017, pero se debe a la cancelación de la deuda por la reestructuración. ¿Cuál es el resultado real sin este efecto?

Hubiéramos estado en pérdidas. Aunque tenemos un ebitda (resultado bruto de explotación) positivo, hemos hecho unas provisiones muy importantes y tenemos unos gastos financieros enormes. Los datos están en la presentación de los resultados anuales (sin ese efecto, las pérdidas habrían alcanzado los 695 millones de euros en 2017). En el primer trimestre de este año, la última línea va a reflejar el resultado real porque ya no hay ningún extraordinario.

Todo ello a pesar de que en términos de 'ebitda', el grupo prácticamente ha triplicado los objetivos del plan industrial.

Hemos obtenido un 'ebitda' de 127 millones y hemos pagado 52 millones en asesores financieros y legales de la reestructuración, sino habrían sido 179 millones. En 2016 ya dedicamos 55 millones a asesores. Que una empresa que está en reestructuración pague 107 millones en asesores es increíble. Tanto las entidades financieras como los fondos deben repensar esto, porque hemos pagado los asesores de todos, de la parte de la banca, de los bonistas y de los nuevos entrantes. Es un tema que, a futuro, tiene que cambiar, porque no debes penalizar a la propia empresa reestructurada con estas facturas de asesores. Es una condición impuesta que no deja de parecerme sorprendente. De hecho, al día siguiente de firmar la reestructuración mandé una carta a todos los fondos y bancos en la que les dije que Abengoa ya no pagaría a sus asesores.

Uno de los grandes problemas de Abengoa es la deuda, que fue de 3.752 millones en 2017. ¿Qué planes tienen para resolverlo?

La deuda se va a ir reduciendo con la venta de activos. Con el 25% de Atlantica Yield, que ya hemos vendido, y con la del 16,5% que nos queda y del tercer tren (la planta de cogeneración A3T, en México) pagaremos el New Money (el dinero nuevo de la reestructuración), que son 1.300 millones y que es la más cara. Además, por la restructuración tenemos una deuda a largo plazo (2.700 millones), de cinco años más dos -le quedan cuatro más dos-. La estructura de balance es algo a lo que se dedica tiempo y a pensar enormemente. A día de hoy, no tenemos una situación mala, pero dentro de cuatro o de seis años es un tema que habrá que replantearse.

¿Se plantean ahora reestructurar la deuda de largo plazo?

Esa deuda está a un tipo muy bueno, al 0,25%, y si la empresa va bien, al final paga el 1,25%. A día de hoy el consejo no se ha planteado nada.

Con todo esto, ¿cuándo ganará dinero Abengoa?

En 2017 se salió de la reestructuración tras 15 meses en un proceso durísimo y en nueve meses hemos puesto en marcha la nueva Abengoa, en la que la facturación ronda los 1.500 millones, el ebitda es positivo y la nueva contratación ha sido de 1.400 millones, sana, con márgenes adecuados y sin incurrir en grandes riesgos. Para 2018 somos optimistas con que la facturación va a seguir creciendo. El ebitda irá cambiando, porque dejaremos los proyectos propios e iremos cada vez más hacia nuestro enfoque estratégico, que es el EPC (ingeniería y construcción).

Adicionalmente, las provisiones ya las tenemos hechas, los gastos financieros con el repago de la deuda carísima también se van a ir reduciendo y ya no tendremos gastos extraordinarios, como los asesores, con lo que este año será una cuenta de resultados que se va a ajustar más a la realidad. En 2018 no tendremos resultado contable positivo, porque todavía estaremos impactados por los gastos financieros -el New Money se irá pagando con las desinversiones-, pero en 2019, salvo cuestiones extraordinarias, tendremos una cuenta de resultados más equilibradas.

¿Qué objetivo tienen de contratación para 2018?

Espero un crecimiento notable, que podría ser del 20%. La contratación ha ido bien en enero y febrero.

¿Ya han conseguido el contrato por casi 500 millones de la tercera fase de la planta solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum, en Dubai?

Se están finalizando los contratos, hay unos flecos pendientes y esperamos que se cierre en los próximos meses, pero no puedo decir más.

En este crecimiento es clave la consecución de avales. ¿Qué acceso están encontrando?

Tenemos una buena noticia. Tenemos unos 800 millones de avales. La línea nueva fue de unos 320 millones y la hemos consumido prácticamente en su totalidad. Esto es muy bueno, porque significa que estamos de nuevo en el negocio. Vamos a plantear a los bancos nuevas líneas de avales.

¿Esperan bajar los costes de los nuevos avales?

Entendemos que los avales han sido a un coste alto y esperamos reducirlo. En la nueva financiación -de 40 millones de euros-, el coste financiero es de menos de la mitad que el del New Money. Nuestra financiación tiene que estar por debajo de los dos dígitos.

¿Se plantean realizar un contra-split para reducir el número de acciones en circulación?

A día de hoy, el consejo no ha debatido esto ni está en la agenda.

¿Y fusionar las acciones A y B?

Tampoco.

El capital está muy atomizado, ¿prevén la entrada de socios?

A día de hoy sí que hemos recibido interés en Abengoa, tanto de grupos industriales españoles como extranjeros. Están viendo cómo vamos sacando Abengoa adelante. A lo mejor, todavía piensan que es muy prematuro. Se nos han acercado distintas personas interesadas en tomar una participación, pero no tenemos ningún banco contratado ni asesores para buscar socios industriales o de otro tipo.

Una vez cerrada la venta del 25% de Atlantica a Algonquin, llega el turno del 16,5% restante.

La opción de Algonquin para comprarlo expira el 31 de marzo. Lo que nos gustaría, y tenemos toda nuestra intención, es que lo compre Algonquin, a la que ya hemos vendido el 25% y con la que tenemos un acuerdo industrial y somos socios en AAGES. Vamos a trabajar en los próximos días, semanas, codo con codo con Algonquin para ver si llegamos a un acuerdo. Nuestra prioridad es Algonquin, pero si deciden que no lo quieren, hemos tenido ya interés de otros por el 16,5% y por paquetes del 5%. Tenemos ya bastante interés por esta participación en su conjunto o fraccionado y nuestra idea es a priori no venderlo en el mercado.

Evidentemente, la prioridad es Algonquin ,porque les paga más que a los precios actuales (en virtud de la opción en las mismas condiciones que la compraventa del 25%, a 24,25 dólares -el viernes las acciones de Atlantica se situaban a 19,5 dólares).

Con la opción sí, pero hay que ver cómo queda a futuro. Es uno de los temas clave. A este precio tendrá que decidir Algonquin si le interesa.

La otra gran venta es la del A3T. ¿Qué plan hay?

Esperamos que el proyecto esté completado en noviembre. Tenemos firmado el 55% de los PPA (contratos de venta de energía), en los próximos días esperamos cerrar el 15% y a finales de mayo podríamos tener ya el 90%. En los próximos días se nos liberarán los 91 millones del escrow y con eso estaríamos en línea. Nosotros vamos a vender A3T, es parte de nuestro compromiso para repagar la deuda nueva. Hay un ROFO (derecho de compra) de AAGES hasta que esté puesto en marcha. A partir de entonces, Atlantica tiene el derecho. Se está viendo con AAGES si tiene interés y está en estudio en estos momentos. Si a AAGES o a Atlantica no les interesara, lo venderíamos nosotros y tenemos algunos inversores interesados.

¿Esperan cerrar más ventas en los próximos meses?

Tenemos en venta las plantas solares de Sudáfrica, Khi y Xina, y la SPP1, en Argelia, la desaladora argelina de Ténès y la de Chennai, en India, el bioetanol de Brasil o la antigua sede de La Buhaira (Sevilla).

¿Y la línea eléctrica de Perú, ATN3?

Hay un interés claro de AAGES y también de otros. Tenemos tres ofertas. Esperamos cerrarlo en las próximas semanas, aunque está pendiente de renovar una serie de permisos y también hay un tema que resolver con los bancos por una deuda.

¿Cuánto prevén obtener por todas estas ventas (excluidas Atlantica Yield y el A3T)?

Una cifra similar a la que hemos conseguido este año con otras ventas, que han sido 96 millones. Alrededor de 100 millones.

¿Esta cantidad irá a pagar deuda nueva o ya será para cancelar antigua?

Depende de cómo vendamos los otros activos (el A3T y el 16,5% de Atlantica). Si vendiéramos muy bien el tercer tren va a sobrar más.

